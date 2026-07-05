RMF24

Turysta zmarł na Pilsku w Beskidach Żywiecko-Orawskich. Pomimo szybkiej akcji ratowniczej nie udało się go uratować.

32-latek zasłabł w rejonie Pilska, szczytu w Grupie Pilska w Beskidzie Żywiecko-Orawskim.

U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia - poinformował dziennikarza RMF FM Macieja Pałahickiego ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.

Mimo szybkiej pomocy i trwającej blisko półtorej godziny resuscytacji, turysty nie udało się uratować.

