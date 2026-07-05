Tragedia w Beskidach. Zatrzymanie krążenia i śmierć turysty
Opracowanie:
Jan Matoga
Publikacja: Dzisiaj, 5 lipca (14:25)
0:00
0:43
Posłuchaj artykułu
Dźwięk wygenerowany automatycznie
Turysta zmarł na Pilsku w Beskidach Żywiecko-Orawskich. Pomimo szybkiej akcji ratowniczej nie udało się go uratować.
32-latek zasłabł w rejonie Pilska, szczytu w Grupie Pilska w Beskidzie Żywiecko-Orawskim.
U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia - poinformował dziennikarza RMF FM Macieja Pałahickiego ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.
Mimo szybkiej pomocy i trwającej blisko półtorej godziny resuscytacji, turysty nie udało się uratować.