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Tragedia w Beskidach. Zatrzymanie krążenia i śmierć turysty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 lipca (14:25)

Turysta zmarł na Pilsku w Beskidach Żywiecko-Orawskich. Pomimo szybkiej akcji ratowniczej nie udało się go uratować.

Tragedia w Beskidach. Zatrzymanie krążenia i śmierć turysty
Drewniane krzyże na szczycie góry Pilsko /Shutterstock

32-latek zasłabł w rejonie Pilska, szczytu w Grupie Pilska w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. 

U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia - poinformował dziennikarza RMF FM Macieja Pałahickiego ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.

Mimo szybkiej pomocy i trwającej blisko półtorej godziny resuscytacji, turysty nie udało się uratować. 
 

Źródło: RMF FM

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