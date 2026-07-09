Śmiertelne pobicie podczas festiwalu w Sosnowcu. Zapadł wyrok

W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się sąd rodzinny. Z racji wieku teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 roku życia.
To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji.
Cała trójka odpowiadała śmiertelne pobicie młodego mężczyzny.
Do tragedii doszło nieco ponad dwa lata temu w czasie festiwalu zorganizowanego na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Młody mężczyzna miał stanąć w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez trzech 16-latków (jak się niebawem okazało, wszyscy napastnicy byli pijani).
Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, 28-latek, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, był nieprzytomny. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym.
Trafił do szpitala, ale tam kilka dni później zmarł.
Sprawcy pobicia zostali zatrzymani następnego dnia. Trafili do schroniska dla nieletnich.