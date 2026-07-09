Śmiertelne pobicie podczas festiwalu w Sosnowcu. Zapadł wyrok

RMF24

Zakład poprawczy dla trzech sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny - informuje Marcin Buczek, reporter RMF FM. Dramat rozegrał się dwa lata temu w czasie muzycznego festiwalu.

W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się sąd rodzinny. Z racji wieku teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 roku życia.

To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji.

Cała trójka odpowiadała śmiertelne pobicie młodego mężczyzny.

Do tragedii doszło nieco ponad dwa lata temu w czasie festiwalu zorganizowanego na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Młody mężczyzna miał stanąć w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez trzech 16-latków (jak się niebawem okazało, wszyscy napastnicy byli pijani).

Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, 28-latek, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, był nieprzytomny. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Trafił do szpitala, ale tam kilka dni później zmarł.

Sprawcy pobicia zostali zatrzymani następnego dnia. Trafili do schroniska dla nieletnich.