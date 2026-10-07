Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Kilkudziesięciu strażaków w akcji, RCB wysyła alert

RMF24

Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem sklepu sieci Biedronka w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień objął część dachu, na której zamontowano panele fotowoltaiczne, a później przedostał się do środka budynku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zanieczyszczonym powietrzem.

Pożar sklepu sieci Biedronka przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (fot. Art Service)

Pożar sklepu sieci Biedronka przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (fot. Art Service) / PAP

Zgłoszenie o pożarze sklepu Biedronka przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju strażacy otrzymali w środę po godz. 20.

Ogień początkowo objął część dachu, na której znajdowały się panele fotowoltaiczne, ale później przedostał się do środka budynku.

W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 25 zastępów straży pożarnej z Bielska-Białej, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor.

Pożar sklepu sieci Biedronka przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (fot. Art Service) / PAP

Ogień nie został jeszcze opanowany. Działania gaśnicze potrwają najprawdopodobniej do rana.

Co istotne, nikt nie został poszkodowany - przekazał RMF FM oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju mł. bryg. Łukasz Cepiel. Wszystkie osoby przebywające w sklepie opuściły obiekt przed przybyciem strażaków.

Droga przy budynku objętym pożarem została zablokowana w obu kierunkach. Miejsce zabezpieczają policjanci.

RCB wysłało alert

Po godz. 23 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców znajdujących się na terenie Jastrzębia-Zdroju.

„Trwa akcja gaszenia sklepu Biedronka na osiedlu Bzie Dolne. Powietrze może być zanieczyszczone. Nie wychodź z domu, nie otwieraj okien” - ostrzega RCB.