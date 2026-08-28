Ponad 650 przestępstw. 41-latek oferował fikcyjny wynajem domków letniskowych

RMF24

41-letni mieszkaniec Sosnowca stanie przed sądem za popełnienie ponad 650 przestępstw. Przez kilka lat wyłudzał pieniądze, oferując fikcyjny wynajem domków letniskowych, wysyłając podrobione dokumenty i zamieszczając fałszywe ogłoszenia sprzedaży broni.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną w Sosnowcu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej zakończyli wielowątkowe śledztwo przeciwko 41-latkowi. Akt oskarżenia obejmuje przestępstwa popełnione w latach 2017–2022. Sprawa trafiła już do sądu.

Fikcyjne domki i wyłudzone zaliczki

Jednym z głównych sposobów działania oszusta było zamieszczanie na portalach ogłoszeniowych fikcyjnych ofert wynajmu domków letniskowych w popularnych miejscowościach wypoczynkowych nad morzem i w górach.

Osoby zainteresowane wypoczynkiem kontaktowały się z ogłoszeniodawcą, a następnie wpłacały zaliczki na poczet rezerwacji. Proceder był prowadzony przez dłuższy czas, a mężczyzna uczynił sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu – informuje sosnowiecka policja.

Podrobione dokumenty i fałszywe wezwania do zapłaty

Oszust nie poprzestał na fikcyjnych domkach. Jak ustalili śledczy, przesyłał także podrobione dokumenty, najczęściej rzekomo pochodzące z Urzędu Patentowego. Zawierały one wezwania do uiszczenia opłat.

Odbiorcy, przekonani o autentyczności otrzymanej korespondencji, dokonywali wskazanych płatności. Jak wynika z ustaleń, 41-latek zakładał rachunki bankowe na dane innych osób, na które wpływały środki z przestępczego procederu – dodaje policja.

Fałszywe ogłoszenia sprzedaży broni

Kolejną metodą, którą stosował 41-latek, było zamieszczanie na portalach internetowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży broni. I tym razem oferty były fikcyjne, a ich celem było wyłudzenie pieniędzy od osób zainteresowanych zakupem.

Dzięki analizie przepływów finansowych, dokumentacji oraz informacji zebranych podczas śledztwa, policjanci połączyli wiele spraw i ustalili, że za wszystkimi stoi ta sama osoba. Mężczyzna został zatrzymany i – na wniosek śledczych – aresztowany.

