O krok od tragedii. 15-letnia rowerzystka bez kasku z telefonem w ręku

RMF24

W Gliwicach (woj. śląskie) doszło do groźnego wypadku z udziałem 15-letniej rowerzystki. Nastolatka, jadąc rowerem, patrzyła w telefon i wjechała wprost pod nadjeżdżające auto. Policja publikuje nagranie i ostrzega: to mogło skończyć się tragicznie.

Do wypadku doszło na ulicy Zielińskiego w Gliwicach. Kierujący Suzuki jechał w kierunku ulicy Wolności, gdy nagle z bocznej drogi przed jego samochód wyjechała 15-letnia rowerzystka.

Dziewczyna, jadąc na rowerze, patrzyła w telefon, który trzymała w ręku. Nie obserwowała drogi i wjechała bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód – informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Na opublikowanym przez policję nagraniu z kamery samochodowej widać, że nastolatka do ostatniej chwili nie kontroluje sytuacji na drodze. Po zderzeniu z autem uderzyła w przednią szybę, a następnie upadła na pobocze.

Rower odbił się od przydrożnego drzewa i również wylądował obok jezdni.

Nastolatka w szpitalu, policja ostrzega

15-latka została przewieziona do szpitala z obrażeniami ciała. Zarówno ona, jak i kierowca Suzuki byli trzeźwi.

Policja podkreśla, że wypadek mógł zakończyć się tragicznie.

Mundurowi przypominają, że korzystanie z telefonu podczas jazdy to realne zagrożenie – wystarczy kilka sekund nieuwagi, by nie zauważyć pojazdu, znaku czy innego uczestnika ruchu.

Brak kasku i nowe przepisy

Policjanci zwracają uwagę, że nastolatka nie miała na głowie kasku ochronnego.

Warto przypomnieć, że już od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Materiały z wypadku, w którym ucierpiała 15-latka zostaną przesłane do sądu rodzinnego – poinformowała gliwicka komenda.