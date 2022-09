Samochód osobowy został porwany przez rzeczny nurt w Godziszowie na Śląsku Cieszyńskim. W środku były najprawdopodobniej dwie osoby. Policja szuka teraz z nimi kontaktu.

/ Foto: Śląsk Cieszyński 112/Facebook /

Do tego zdarzenia doszło we wtorek po południu na granicy miejscowości Bładnice i Godziszów. To miejsce, gdzie droga krzyżuje się z niewielkim potokiem. Kiedy jest sucho, problemów z przejazdem tam nie ma, ale po intensywnych opadach deszczu, a tak właśnie było teraz, nurt może być bardzo silny.

We wtorek wieczorem porwany tam został samochód osobowy.

Z wody wyciągnięto go około 20 metrów dalej.

W aucie miały jechać dwie osoby. Na szczęście, jak powiedział reporterowi RMF FM jeden z policjantów, są świadkowe, którzy mówią, że osobom tym najprawdopodobniej udało się uciec.

Policja szuka z nimi kontaktu, by mieć pewność.

Nieco ponad rok temu w tym samym miejscu woda także porwała samochód. To było auto dostawcze. Wtedy zginął jeden z pasażerów.