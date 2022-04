Rozpoczęły się przygotowania do Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla samotnych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W związku z pandemią, w tym roku znów nie będzie spotkania przy wspólnym stole. Wolontariusze dowiozą około 10 tysięcy paczek ze świątecznymi potrawami do domów potrzebujących. Tydzień po polskiej Wielkanocy zorganizowane zostanie ukraińskie śniadanie.

Plakat zapowiadający Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne / Urząd Miasta Katowice / Materiały prasowe

Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych organizuje od wielu lat Fundacja Wolne Miejsce wraz z samorządami. W tym roku paczki ze świątecznymi potrawami trafią do osób w 10 miastach Metropolii. Już od wtorku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym rozpocznie się przygotowywanie jedzenia.

Wielkanoc to czas, który spędzamy w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych osób. Wspólne śniadanie to okazja do dzielenia się radością. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali także o osobach samotnych, które z różnych przyczyn nie mają z kim się tą radością dzielić. Dlatego po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Wolne Miejsce do wspólnego organizowania Śniadania Wielkanocnego dla samotnych. Po raz kolejny Międzynarodowe Centrum Kongresowe będzie stanowiło główną bazę akcji, którą ponownie zrealizujemy w formule "z dostawą do domu" - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W świątecznych paczkach znajdą się: biały barszcz z jajkiem, sałatka jarzynowa, biała kiełbasa, pisanki, ciasto oraz życzenia.

Każda osoba potrzebująca może zgłosić chęć przyjęcia paczki poprzez infolinię: 572 005 558. Będzie ona działać od 7 do 13 kwietnia, w godzinach od 9.00 do 17.00. W Katowicach przygotowanych zostanie łącznie ok. 20 tys. świątecznych paczek. Część z nich trafi do miast poza Metropolią, m.in. do Kołobrzegu, Warszawy, Przemyśla.

W związku z wojną w Ukrainie, Śniadanie Wielkanocne będzie miało w tym roku także swoją drugą odsłonę. Według obrządku wschodniego Wielkanoc wypada tydzień później. Chcemy więc w kolejnym tygodniu wraz z Ukrainkami ugotować tradycyjne potrawy wielkanocne ukraińskie i dostarczyć je do rodzin w Katowicach, które przyjęły do domów gości ze wschodu. Chcielibyśmy, aby ci nasi goście stali się gospodarzami świąt - mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Przygotowanie Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego wspierają samorządy. Miasto Katowice udostępnia bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym przygotowywane będą posiłki oraz paczki, które trafią do osób samotnych z terenu Metropolii. Dodatkowo na realizację całego przedsięwzięcia Fundacja Wolne Miejsce za pośrednictwem katowickiego MOPS otrzymała 35 tys. zł.