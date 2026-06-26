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Kolejna kopalnia zakończyła wydobycie. „Pamięć o naszym trudzie pozostanie”

Opracowanie: Dzisiaj, 26 czerwca (09:49)

Po 122 latach kopalnia Bielszowice uroczyście zakończyła wydobycie węgla. Była jednym z najstarszych zakładów górniczych na Górnym Śląsku.

Kolejna kopalnia zakończyła wydobycie. „Pamięć o naszym trudzie pozostanie”
Symboliczne zakończenie wydobycia węgla w Kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej (fot. Jarek Praszkiewicz) /PAP
  • Po 122 latach zakończyło się wydobycie węgla w kopalni Bielszowice, jednym z najstarszych zakładów górniczych na Górnym Śląsku.
  • Proces wygaszania kopalni potrwa około 3 lata.
  • Kierownictwo PGG oraz lokalne władze podkreślają znaczenie kopalni jako części rodzinnej tradycji. Zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego pracownikom oraz aktywnego zagospodarowania terenów po kopalni.

Kopalnia Bielszowice, wydobywająca węgiel na obszarze trzech miast – Rudy Śląskiej, Zabrza i Mikołowa - w ostatnich latach działała w ramach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) jako część dwuruchowej kopalnia Ruda (razem z Halembą). Od 1 lipca roku Ruda stanie się kopalnią jednoruchową.

W uroczystości zakończenia wydobycia brali udział obecni i byli pracownicy bielszowickiej kopalni, przedstawiciele, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, a także lokalne władze i duchowni. 

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja przypomniał, że dla wielu osób kopalnia to nie zwykłe miejsce zatrudnienia, ale część rodzinnej, wielopokoleniowej historii. Dodał, że PGG jest w procesie transformacji i najważniejsze jest, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników, zarówno zawodowe, jak i socjalne.


Proces zakończenia wydobycia musi być prowadzony tak, aby pracownicy mogli korzystać z przewidzianych rozwiązań: urlopów górniczych, urlopów przeróbkarskich, odpraw oraz możliwości przejścia do innych zakładów tam, gdzie będzie to możliwe. Chcemy, by działania te były uporządkowane i przewidywalne. Wiem, że to nie łatwe dla całej społeczności kopalni – doceniam otwartość na współpracę i liczę że razem przejdziemy przez ten proces – zapewniał Deja. 

Górnikom, sztygarom, dyrektorom i pracownikom administracji dziękowali dyrektor kopalni Ruda Jacek Kowalczuk i Mirosław Adler ze Związku Zawodowego Kadra w kopalni Bielszowice. 

Dziś zamykamy dół, ale pamięć o naszym trudzie, odwadze i poświęceniu pozostanie na zawsze. Praca górnika to nie tylko zawód, to styl życia, uczciwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka - na dole i na powierzchni - powiedział związkowiec.

Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk również podkreślał, że kopalnia to nie tylko miejsce pracy, ale też tradycje, którymi żyją rodziny górnicze i całe miasto. 

 Jako samorząd deklaruję, że chcemy być aktywnym, przewidywalnym i dobrym partnerem w zagospodarowaniu tych terenów. Dla miasta ważne jest, żeby dalej był to teren przemysłowy, żeby dawał miejsca pracy, życie i dostatek tym, którzy tu będą pracowali – zapewniał. 

Jak będzie wyglądać wygaszanie kopalni?

Kopalnia Bielszowice zatrudniała ok. 1650 osób, z czego 250 alokowano już do innych kopalń. Od lipca do października będzie trwać alokacja kolejnych pracowników - ok. 500 osób. 

Przy wygaszaniu kopalni pracować będzie 410 w niej pracowników. Reszta załogi korzysta z odpraw pieniężnych, urlopów górniczych i przeróbkarskich. 

Proces wygaszania wydobycia będzie trwał ok. 3 lata. W pierwszej kolejności wydzielone i wygaszane będą dwa peryferyjne szyby w rejonie Pawłów Górny, w następnym etapie partia centralna.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: górnictwo kopalnia Bielszowice

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