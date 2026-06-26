RMF24

Po 122 latach kopalnia Bielszowice uroczyście zakończyła wydobycie węgla. Była jednym z najstarszych zakładów górniczych na Górnym Śląsku.

Kopalnia Bielszowice, wydobywająca węgiel na obszarze trzech miast – Rudy Śląskiej, Zabrza i Mikołowa - w ostatnich latach działała w ramach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) jako część dwuruchowej kopalnia Ruda (razem z Halembą). Od 1 lipca roku Ruda stanie się kopalnią jednoruchową.



W uroczystości zakończenia wydobycia brali udział obecni i byli pracownicy bielszowickiej kopalni, przedstawiciele, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, a także lokalne władze i duchowni.

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja przypomniał, że dla wielu osób kopalnia to nie zwykłe miejsce zatrudnienia, ale część rodzinnej, wielopokoleniowej historii. Dodał, że PGG jest w procesie transformacji i najważniejsze jest, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników, zarówno zawodowe, jak i socjalne.



Proces zakończenia wydobycia musi być prowadzony tak, aby pracownicy mogli korzystać z przewidzianych rozwiązań: urlopów górniczych, urlopów przeróbkarskich, odpraw oraz możliwości przejścia do innych zakładów tam, gdzie będzie to możliwe. Chcemy, by działania te były uporządkowane i przewidywalne. Wiem, że to nie łatwe dla całej społeczności kopalni – doceniam otwartość na współpracę i liczę że razem przejdziemy przez ten proces – zapewniał Deja.

Górnikom, sztygarom, dyrektorom i pracownikom administracji dziękowali dyrektor kopalni Ruda Jacek Kowalczuk i Mirosław Adler ze Związku Zawodowego Kadra w kopalni Bielszowice.

Dziś zamykamy dół, ale pamięć o naszym trudzie, odwadze i poświęceniu pozostanie na zawsze. Praca górnika to nie tylko zawód, to styl życia, uczciwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka - na dole i na powierzchni - powiedział związkowiec.

Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk również podkreślał, że kopalnia to nie tylko miejsce pracy, ale też tradycje, którymi żyją rodziny górnicze i całe miasto.

Jako samorząd deklaruję, że chcemy być aktywnym, przewidywalnym i dobrym partnerem w zagospodarowaniu tych terenów. Dla miasta ważne jest, żeby dalej był to teren przemysłowy, żeby dawał miejsca pracy, życie i dostatek tym, którzy tu będą pracowali – zapewniał.

Jak będzie wyglądać wygaszanie kopalni?

Kopalnia Bielszowice zatrudniała ok. 1650 osób, z czego 250 alokowano już do innych kopalń. Od lipca do października będzie trwać alokacja kolejnych pracowników - ok. 500 osób.

Przy wygaszaniu kopalni pracować będzie 410 w niej pracowników. Reszta załogi korzysta z odpraw pieniężnych, urlopów górniczych i przeróbkarskich.

Proces wygaszania wydobycia będzie trwał ok. 3 lata. W pierwszej kolejności wydzielone i wygaszane będą dwa peryferyjne szyby w rejonie Pawłów Górny, w następnym etapie partia centralna.