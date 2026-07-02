Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, pożar wybuchł w czwartek rano w pustostanie przy ul. Chopina w Katowicach.
Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia, służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców sąsiednich budynków.
Na miejscu zdarzenia pracuje kilka zastępów straży pożarnej.
Strażacy walczą z ogniem, starając się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne budynki.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Utrudnienia dla kierowców
W związku z akcją ratowniczą i obecnością wozów strażackich, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie ulicy Chopina.
Służby apelują o omijanie tego fragmentu miasta i korzystanie z innych tras.