RMF24

W centrum Katowic doszło do groźnego pożaru. Ogień pojawił się w pustostanie przy ulicy Chopina. Ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a okolica jest częściowo zablokowana dla ruchu samochodowego.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, pożar wybuchł w czwartek rano w pustostanie przy ul. Chopina w Katowicach.

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia, służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców sąsiednich budynków.

Na miejscu zdarzenia pracuje kilka zastępów straży pożarnej.

Strażacy walczą z ogniem, starając się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne budynki.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z akcją ratowniczą i obecnością wozów strażackich, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie ulicy Chopina.

Służby apelują o omijanie tego fragmentu miasta i korzystanie z innych tras.