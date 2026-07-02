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Pożar w centrum Katowic. Potrzebna była ewakuacja

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (10:17)

W centrum Katowic doszło do groźnego pożaru. Ogień pojawił się w pustostanie przy ulicy Chopina. Ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a okolica jest częściowo zablokowana dla ruchu samochodowego.

Pożar w centrum Katowic. Potrzebna była ewakuacja
strażak przy remizie strażackiej nocą /Policja

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, pożar wybuchł w czwartek rano w pustostanie przy ul. Chopina w Katowicach. 

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia, służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców sąsiednich budynków. 

Na miejscu zdarzenia pracuje kilka zastępów straży pożarnej. 

Strażacy walczą z ogniem, starając się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne budynki. 

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

 

Utrudnienia dla kierowców

W związku z akcją ratowniczą i obecnością wozów strażackich, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie ulicy Chopina. 

Służby apelują o omijanie tego fragmentu miasta i korzystanie z innych tras.

 

 

 

 

 

 

Źródło: RMF FM
Tagi: pożar

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