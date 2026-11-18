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Jest wniosek w sprawie połączenia Polskiej Grupy Górniczej oraz spółki Węglokoks Kraj poprzez przejęcie WGK przez PGG. Poinformował o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego wpłynął dokument.

„Planowana koncentracja polega na połączeniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG. Koncentracja stanowi połączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorców, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów” - napisał Urząd na stronie internetowej.

Dodał, że PGG prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego oraz działalność pomocniczą związaną z funkcjonowaniem zakładów górniczych, w tym działalność energetyczną, remontową.

WGK prowadziła działalność w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego w ramach KWK „Bobrek”.

„W związku z zakończeniem wydobycia z końcem 2025 r. jej obecna działalność koncentruje się przede wszystkim na procesie likwidacji kopalni. Do grupy kapitałowej WGK należy również Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A., prowadząca działalność głównie w zakresie sprzedaży węgla oraz usług logistycznych, a także magazynowania i przechowania surowców energetycznych - napisał UOKiK.