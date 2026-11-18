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W drugi weekend grudnia, od 11 do 13 grudnia, dzielnica Nikiszowiec w Katowicach ponownie zamieni się w prawdziwe świąteczne miasteczko. Na mieszkańców i gości czeka prawie 200 stoisk, koncerty, iluminacje i niepowtarzalny klimat, który od lat przyciąga tłumy na Jarmark na Nikiszu.

Nikiszowiec rozbłyśnie świątecznym blaskiem

W dniach 11-13 grudnia historyczne osiedle Nikiszowiec ponownie stanie się sercem świątecznych wydarzeń na Śląsku. Jarmark na Nikiszu to już tradycja, która od lat gromadzi zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z całej Polski. Tegoroczna edycja, organizowana przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, zapowiada się wyjątkowo – organizatorzy przygotowali bogaty program i liczne atrakcje.

Świąteczne iluminacje, które podkreślają unikalną architekturę Nikiszowca, wprowadzą odwiedzających w magiczny nastrój. Ulice i rynek osiedla rozświetlą się tysiącami światełek, a motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie róża – symbol mocno związany z dzielnicą. Specjalnie na tę okazję zaprojektowano oryginalne dekoracje, które będą towarzyszyć uczestnikom przez cały weekend.

Prawie 200 stoisk – rękodzieło, regionalne przysmaki i świąteczne aromaty

Jednym z największych magnesów Jarmarku na Nikiszu są stoiska wystawców. W tym roku na odwiedzających czeka aż 200 punktów, oferujących szeroki wybór produktów z różnych zakątków Polski. Ręcznie wykonane ozdoby, ceramika, biżuteria, tekstylia czy unikatowe dekoracje świąteczne to tylko niektóre z propozycji, które sprawdzą się zarówno jako prezent, jak i pamiątka z wizyty na Nikiszu.

Jarmark Na Nikiszu 2025. Foto: Rafał Roguski / materiały prasowe

Nie zabraknie również regionalnych przysmaków – odwiedzający będą mogli skosztować tradycyjnych śląskich potraw, domowych wypieków, aromatycznych pierników oraz rozgrzewających napojów. Winiarnie oraz bogata oferta gastronomiczna pozwolą poczuć prawdziwy klimat świąt, a unoszące się w powietrzu zapachy przypraw i słodkości będą miłym dodatkiem do spaceru między stoiskami.

Koncerty, chóry i karuzela wiedeńska

Jarmark na Nikiszu to nie tylko zakupy i kulinarne doznania, ale także bogaty program artystyczny. W planach są koncerty zaprzyjaźnionych orkiestr oraz występy chórów, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dźwięki kolęd i świątecznych utworów w wykonaniu lokalnych artystów rozbrzmiewać będą na terenie jarmarku, tworząc niezapomnianą atmosferę.

Wśród atrakcji nie zabraknie także karuzeli wiedeńskiej – jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji dla najmłodszych gości. Przejażdżka na klimatycznej karuzeli to obowiązkowy punkt programu dla rodzin z dziećmi.

Jarmark Na Nikiszu 2025. Foto: Rafał Roguski / materiały prasowe

Organizacja i udogodnienia dla odwiedzających

Organizatorzy zadbali o komfort uczestników, wprowadzając liczne udogodnienia. Wzorem lat ubiegłych uruchomione zostaną specjalne, bezpłatne linie autobusowe, które ułatwią dojazd na teren jarmarku. Dzięki temu każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Nikiszowiec w ten grudniowy weekend, może liczyć na wygodny i szybki transport.

Tegoroczna edycja jarmarku została zaplanowana z myślą o jeszcze większym komforcie gości. Organizatorzy postawili na większą przestrzeń i oryginalność, podkreślając wyjątkowy charakter Nikiszowca. To właśnie ta dzielnica, z jej niezwykłą atmosferą i architekturą, ma być główną atrakcją wydarzenia.

Jarmark na Nikiszu odbędzie się w dniach:

piątek, 11 grudnia, w godzinach 12:00-20:00

sobota, 12 grudnia, w godzinach 11:00-21:00

niedziela, 13 grudnia, w godzinach 11:00-19:00

Warto już dziś zaplanować wizytę na jednym z najbardziej klimatycznych jarmarków świątecznych w Polsce i poczuć magię nadchodzących świąt w sercu Nikiszowca.