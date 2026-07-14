Katastrofa w Częstochowie. Zmiana miejsca składania dokumentów do liceum

Dokumenty będzie można przynosić od środy do poniedziałku do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Kościuszki w Częstochowie. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa - w sąsiedztwie liceum znajduje się dawna bursa, w której w niedzielę wieczorem zawaliła się jedna ze ścian.
W momencie katastrofy w budynku nikogo nie było. Obiekt od kilkunastu lat pozostawał nieużytkowany, był ogrodzony i przeznaczony do rozbiórki. Nikt nie został poszkodowany.
Niewykluczone, że niedzielne zdarzenie przyspieszy planowane prace rozbiórkowe. W miejscu dawnej bursy ma bowiem powstać nowa hala sportowa.