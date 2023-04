11 dębów, w tym jeden, który pobłogosławił papież Franciszek, a także 11 klonów posadzono w Parku Habsburgów w Żywcu z okazji Światowego Dnia Ziemi. Rzecznik tamtejszego magistratu Mariusz Hujdus podkreślił, że to żywa lekcja przyrody i szacunku do natury.

Park Habsburgów wzbogacił się o 11 dębów, w tym o Dąb Papieski, i 11 klonów. Sadziły je między innymi przedszkolaki, które będą miały okazję patrzeć, jak te drzewa rosną wraz z nimi. To dla nich żywa lekcja przyrody i szacunku do natury - powiedział Hujdus.



Dąb Papieski został poświęcony przez Franciszka, którego odwiedziła delegacja pracowników Lasów Państwowych. W 100. rocznicę Powstań Śląskich delegacja leśników z Katowic udała się z pielgrzymką do grobu św. Jana Pawła II. Zabraliśmy 100 dębów upamiętniających powrót Śląska do Macierzy. Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek je pobłogosławił. Jeden z nich będzie od soboty rósł w żywieckim parku Habsburgów - powiedział nadleśniczy z Jeleśni Grzegorz Basiura.



Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który uczestniczył w wydarzeniu, w rozmowie z PAP podkreślił, że park Habsburgów to wyjątkowe miejsce. Jako jeden z nielicznych utrzymywany jest w klimacie parku angielskiego. Pokazuje też, że nawet w otoczonym lasami mieście ludzie chętnie korzystają z przyrody w jego centrum. Ten park, ale i pałac Habsburgów żywieckich jest wizytówką miasta i regionu. Śp. Księżna Maria Krystyna Habsburg zawsze podkreślała, że są one związane z tożsamością Żywca - mówił.



Minister wyraził nadzieję, że Dąb Papieski będzie przypominał o ważnych momentach w historii Polski, a także o św. Janie Pawle II, który wywodził się z pobliskich Wadowic i odwiedzał Żywiec.

Perełka na mapie miasta

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor zaznaczył, że mieszkańcom zależy, by park zawsze był perełką. Chcemy, by on piękniał. Wiatr czasem wyrządza szkody, ale uzupełniamy drzewostan - powiedział.



Park Habsburgów jest jedną z większych atrakcji Żywca. Najstarsze jego fragmenty pochodzą z XVIII w. Ma powierzchnię 26 ha. Znajduje się w centrum Żywca, tuż obok starego zamku i pałacu Habsburgów. Pod koniec pierwszej dekady XXI w. miasto zrewitalizowało park. Wyremontowano m.in. aleje i mostki, fontannę i zabytkową altanę zwaną Domkiem Chińskim. W parku powstała stajnia miejska i mini-zoo. Samorząd otrzymał na ten cel dotację z funduszy UE.



Rodzina żywieckich Habsburgów była blisko spokrewniona z domem panującym niegdyś w Wiedniu, w tym z cesarzem Franciszkiem Józefem I. Mają wspólnego przodka - cesarza Leopolda II. Przedstawiciele tej linii czuli się Polakami. Arcyksiążę Karol Olbracht, ostatni właściciel dóbr żywieckich, był oficerem Wojska Polskiego. Podczas wojny odmówił podpisania volkslisty, za co został uwięziony przez Niemców. Po wojnie władze PRL odebrały Habsburgom polskie obywatelstwa. Przywrócono został dopiero w 1992 r.