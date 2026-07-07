RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Biskup Kaszak po skandalu żyje w mieszkaniu Caritasu. Powiadomiono Watykan

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (08:17)

Emerytowany biskup Grzegorz Kaszak zamieszkał w wyremontowanym mieszkaniu należącym do Caritasu Diecezji Sosnowieckiej - podaje Onet. Sprawą zainteresowała się prokuratura, powiadomiono też Watykan. Duchowny korzysta z lokalu wartego ponad 420 tys. zł nieodpłatnie i dożywotnio, mimo wysokiej emerytury i innych przywilejów.

Biskup Kaszak po skandalu żyje w mieszkaniu Caritasu. Powiadomiono Watykan
Biskup Kaszak nie musi się martwić o swoją emeryturę (autor zdjęcia: LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS) /East News
  • Emerytowany biskup Grzegorz Kaszak zamieszkał dożywotnio i nieodpłatnie w wyremontowanym mieszkaniu należącym do Caritasu Diecezji Sosnowieckiej.
  • Kaszak odszedł ze stanowiska po skandalu związanym z orgią na plebanii.
  • Sprawą zajmuje się prokuratura, a Watykan został poinformowany i sprawdzi, czy biskup nie naruszył prawa kościelnego.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Wysoka emerytura, wyżywienie i służący


Jak informuje Onet, emerytowany 62-letni biskup sosnowiecki odszedł ze stanowiska w atmosferze wielkiego skandalu po tym, jak media dowiedziały się o orgii z udziałem męskiej prostytutki na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Od 2023 roku, czyli od momentu, gdy papież Franciszek przyjął jego rezygnację, Kaszak może liczyć na emeryturę w formie 10 tys. zł miesięcznie, wyżywienie i służącego bądź służącą.

„Hierarcha może liczyć także na mieszkanie. Jednak sposób, w jaki biskup Kaszak zdobył swoje obecne lokum, budzi spore kontrowersje” - pisze portal. Według Onetu chodzi o kamienicę w centrum Sosnowca, położoną tuż przed gmachem Sądu Okręgowego i Parku Dietla. „Precyzując: nieruchomość nie należy bezpośrednio do diecezji, lecz do Caritas Diecezji Sosnowieckiej” - pisze Onet.

Według informacji, do których dotarł Onet - Kaszak nie konsultował sprawy swojego nowego mieszkania ani z kurialną Radą ds. Ekonomicznych, ani tym bardziej ze swoim następcą. To była wyłącznie jego decyzja.

Według biskupa problemu nie ma?


Portal przypomina też, że Caritas nie jest od pomagania emerytowanym biskupom. Organizacja została powołana, by prowadzić działalność humanitarną i charytatywną wobec najbardziej potrzebujących. „Zdecydowanie do tej grupy nie należy biskup, który może liczyć na wielką emeryturę. Zaś cena rynkowa mieszkania, które sobie załatwił, może wynosić ponad 420 tys. zł” - pisze portal.

Jak podaje Onet sam zainteresowany nie widzi w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego. Z informacji portalu wynika, że sprawę badają śledczy. Potwierdza to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. O sprawie została również poinformowana Stolica Apostolska. Watykan sprawdzi, czy biskup emeryt nie złamał kościelnego prawa.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Sosnowiec Biskup Grzegorz Kaszak

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: