Atak na pracownicę MOPS-u. Agresywna kobieta zatrzymana

RMF24

W środowe popołudnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie (Śląskie) doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letnia podopieczna MOPS-u zaatakowała pracownicę urzędu, uderzając ją w twarz, grożąc jej i wywołując awanturę w miejscu pracy. Policja szybko zatrzymała agresywną kobietę, która już usłyszała zarzuty.

Awantura w urzędzie

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, wszystko zaczęło się od telefonu.

48-latka zadzwoniła na służbowy numer urzędniczki, podczas rozmowy znieważyła ją słownie. Jednak na tym się nie skończyło.

Około pół godziny później kobieta pojawiła się osobiście w budynku MOPS-u.

Weszła do pokoju, w którym pracowała kobieta i zaczęła na nią krzyczeć. Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka groziła kobiecie. Była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa. Do pomieszczenia weszły dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić sytuację – relacjonują policjanci.

Interwencja policji

Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy. Kobieta została zatrzymana, była trzeźwa i trafiła do policyjnego aresztu. Jeszcze następnego dnia usłyszała zarzuty. Przyznała się do winy. Została objęta policyjnym dozorem i nie może zbliżać się do pokrzywdzonej.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego 48-latce grozi do trzech lat więzienia.

Podobna kara przewidziana jest za kierowanie gróźb karalnych. Znieważenie urzędnika to przestępstwo zagrożone karą do roku pozbawienia wolności.