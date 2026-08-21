Atak na pracownicę MOPS-u. Agresywna kobieta zatrzymana

Awantura w urzędzie
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, wszystko zaczęło się od telefonu.
48-latka zadzwoniła na służbowy numer urzędniczki, podczas rozmowy znieważyła ją słownie. Jednak na tym się nie skończyło.
Około pół godziny później kobieta pojawiła się osobiście w budynku MOPS-u.
Weszła do pokoju, w którym pracowała kobieta i zaczęła na nią krzyczeć. Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka groziła kobiecie. Była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa. Do pomieszczenia weszły dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić sytuację – relacjonują policjanci.
Interwencja policji
Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy. Kobieta została zatrzymana, była trzeźwa i trafiła do policyjnego aresztu. Jeszcze następnego dnia usłyszała zarzuty. Przyznała się do winy. Została objęta policyjnym dozorem i nie może zbliżać się do pokrzywdzonej.
Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego 48-latce grozi do trzech lat więzienia.
Podobna kara przewidziana jest za kierowanie gróźb karalnych. Znieważenie urzędnika to przestępstwo zagrożone karą do roku pozbawienia wolności.