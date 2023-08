Siedem uszkodzonych dachów, a także połamane konary i powalone drzewa – to niektóre skutki burz, które we wtorek w godzinach wieczornych przeszły nad woj. śląskim. Do środowego poranka strażacy w regionie interweniowali 290 razy.

Burza w Bielsku-Białej - zdjęcie lustracyjne / Shutterstock W związku z frontem burzowym, który wczoraj w godzinach popołudniowych przeszedł nad woj. śląskim straż pożarna odnotowała 290 zdarzeń - przekazała w środę rano rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska. Działania związane były przede wszystkim z usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów z jezdni i posesji. Na skutek silnego wiatru uszkodzonych zostało siedem dachów - zrelacjonowała Gołębiowska. Wideo youtube Najwięcej pracy strażacy mieli w powiatach bielskim, gliwickim i w mikołowskim. Jak wynika z komunikatów publikowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), we wtorek i do godz. 2.00 w środę prognozowano burze, którym miejscami mogły towarzyszyć silne opady deszczu 20-30 mm, lokalnie do 40 mm, i porywy wiatru do 70-80 km/h, miejscami do 100 km/h. Miejscami możliwy był grad. Po północy ostrzeżenie to odwołano. We wtorek w centralnej części regionu obowiązywały też ostrzeżenia o drugim stopniu zagrożenia upałami. Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW - PIB we Wrocławiu oraz Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzegały też we wtorek przed wezbraniami rzek w regionie. Zobacz również: Protest Greenpeace na terenie kopalni w Rudzie Śląskiej

