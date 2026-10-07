AI w służbie zdrowia. Nowy system ma skrócić czas sporządzania dokumentacji medycznej

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Nowoczesny system oparty na sztucznej inteligencji, który automatycznie sporządza notatki medyczne na podstawie rozmowy lekarza z pacjentem, jest testowany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Twórcy rozwiązania podkreślają, że dzięki niemu lekarze będą mogli poświęcić pacjentom znacznie więcej czasu.

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich testuje nowy system oparty na AI, który na podstawie rozmowy lekarza z pacjentem przygotowuje notatkę medyczną.

Jak działa innowacyjny system?

Rozwiązanie o nazwie PulsNote zostało opracowane przez Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

System nagrywa rozmowę, rozpoznaje rozmówców, przygotowuje transkrypcję, a następnie generuje notatkę w formacie wymaganym przez daną placówkę medyczną. Co istotne, narzędzie może również uwzględniać informacje z wcześniejszych wizyt, przypominać o dodatkowych schorzeniach pacjenta i sugerować lekarzowi, o co warto dopytać.

Więcej czasu dla pacjenta

Dotychczas lekarze spędzali nawet 60 proc. czasu wizyty na sporządzaniu dokumentacji. Dzięki nowemu systemowi przejście od transkrypcji do gotowej notatki trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund.

W zasadzie cały ten czas przykładowo wizyty, która trwa na przykład 35 minut, czyli 33–34 minuty, można poświęcić na rozmowę z pacjentem – podkreśla Przemysław Juszczuk, zastępca dyrektora Centrum Instytutu Łukasiewicza.

System nie służy do stawiania diagnoz ani proponowania leczenia. Działa lokalnie, bez dostępu do internetu, a jego działanie opiera się wyłącznie na informacjach przekazanych podczas rozmowy. Lekarz ma obowiązek sprawdzić i zatwierdzić przygotowaną notatkę, a w razie potrzeby może wrócić do konkretnego fragmentu transkrypcji.

Dyrektor Centrum Onkologii w Siemianowicach Śląskich, Mariusz Nowak, podkreśla, że system nie będzie narzucany personelowi.

Nigdy nie wolno narzucić pracownikowi tego, czego on nie chce – zaznacza. Rozwiązanie może być dostosowywane do różnych placówek i rodzajów dokumentacji, a także testowane podczas obchodów i na salach operacyjnych, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów prawnych.

Plany na przyszłość

System wzbudza zainteresowanie także w innych placówkach medycznych, w tym w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Twórcy przewidują możliwość wdrażania go również w przychodniach i gabinetach, a dokumentacja ma być dostosowywana do wymogów konkretnej jednostki.