RMF24

Skrajnie niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowo-drogowym w Częstochowie doprowadziła do poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Kierowca samochodu osobowego zignorował sygnalizację świetlną i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala, a opóźnienia dotknęły dziesiątki pociągów i setki pasażerów.

Do zdarzenia doszło 20 czerwca w południe na szlaku między Częstochową Gnaszyn a Częstochową Stradom. Kierowca osobówki zatrzymał się w niewłaściwym miejscu, ignorując migający na czerwono sygnalizator świetlny. Po chwili ruszył i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy.

W wyniku zderzenia dwie osoby z samochodu zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Paraliż na kolei

Wypadek wymusił natychmiastowe wstrzymanie ruchu pociągów na kilka godzin. PKP Intercity skierowało swoje pociągi na objazdy, a regionalni przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Łącznie opóźnionych zostało 50 pociągów pasażerskich na 1405 minut oraz 4 pociągi towarowe na 564 minuty. Utrudnienia dotknęły setki podróżnych.

Według statystyk PKP PLK, aż 99 procent wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z winy kierowców. Najczęstsze błędy to ignorowanie znaków i sygnalizacji świetlnej, przejeżdżanie pod opadającymi rogatkami, omijanie zamkniętych półrogatek oraz wjazd na przejazd bez możliwości zjazdu.

PKP PLK przypomina o możliwości skorzystania z tzw. Żółtej Naklejki PLK, która znajduje się na każdym przejeździe kolejowym. Zawiera ona indywidualny numer przejazdu, numer alarmowy 112 oraz numer do służb technicznych PLK. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia można szybko i precyzyjnie zgłosić niebezpieczeństwo.