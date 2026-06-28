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Pożar hali produkcyjnej na Podkarpaciu. Strażacy walczą z ogniem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (21:40) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (22:04)

Do pożaru hali produkcyjnej doszło w Zaklikowie koło Stalowej Woli na Podkarpaciu. W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej.

Pożar hali produkcyjnej na Podkarpaciu. Strażacy walczą z ogniem
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Pożar został już zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się, ale trwa dogaszanie. 

Zagrożona pożarem była także druga hala, lecz strażakom udało się opanować ogień.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: RMF24
Tagi: pożar hali

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