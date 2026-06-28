Pożar został już zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się, ale trwa dogaszanie.
Zagrożona pożarem była także druga hala, lecz strażakom udało się opanować ogień.
Więcej informacji wkrótce.
Do pożaru hali produkcyjnej doszło w Zaklikowie koło Stalowej Woli na Podkarpaciu. W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej.
Pożar został już zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się, ale trwa dogaszanie.
Zagrożona pożarem była także druga hala, lecz strażakom udało się opanować ogień.
Więcej informacji wkrótce.