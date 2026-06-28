RMF24

Do pożaru hali produkcyjnej doszło w Zaklikowie koło Stalowej Woli na Podkarpaciu. W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej.

Pożar został już zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się, ale trwa dogaszanie.

Zagrożona pożarem była także druga hala, lecz strażakom udało się opanować ogień.