Trwają prace budowlane na dwóch podkarpackich odcinkach trasy Via Carpatia o łącznej długości ponad 20 km: między Rzeszowem a Babicą oraz węzłami Krosno i Miejsce Piastowe - podała GDDKiA. Na tym pierwszym odcinku prowadzony jest montaż maszyny TBM, która wydrążyć ma ponad 2,2-kilometrowy tunel.

Budowa szlaku Via Carpatia, w Babicy koło Rzeszowa / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, na odcinku Rzeszów - Babica maszyna TBM złożona jest już w ok. 70 proc. Przed portalem południowym tunelu trwają prace montażowe oraz planowany jest wstępny rozruch maszyny TBM. Równocześnie trwają prace związane z wykonaniem placu składowego elementów obudowy tunelu - dodała.



Tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia. Drążąc podziemny obiekt, TBM jednocześnie będzie układać jego obudowę z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe.



Średnica maszyny to 15,16 m, a masa całkowita wynosi 4367 t. Zainstalowanych na niej będzie 471 narzędzi służących do wiercenia. TBM będzie drążyć na głębokości ponad 100 m.



Według planów TBM rozpocznie drążenie tunelu w III kwartale br., a zakończy w II połowie 2025 r.



Prędkość wiercenia wyniesie maksymalnie 65 mm/minutę. 11,5 dnia potrwa wydrążenie i zabezpieczenie prefabrykatami 100 m tunelu, a wykonanie kilometra zajmie ok. czterech miesięcy. Dziennie maszyna będzie zużywać średnio 87 MWh energii elektrycznej.

Tunel o długości 2255 m składał się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie miała po dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny.



Oprócz tunelu na tym odcinku powstanie sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, trzy przejścia dla zwierząt.



Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2026 r.



Prace budowlane trwają też na odcinku Via Carpatia Krosno - Miejsce Piastowe. Tutaj, jak zaznaczyła przedstawicielka oddziału GDDKiA w Rzeszowie, trwa odhumusowywanie terenu.



Do tej pory zdjęto 76 959 sześc. humusu, czyli wierzchniej warstwy gleby. Wykonano także wykopy oraz przeprowadzono stabilizację podłoża. W Miejscu Piastowym, na ostatnim stanowisku, trwają jeszcze badania archeologiczne. Zakończono wycinkę i karczowanie terenów leśnych i trwa sprzątanie zrębków - dodała Rarus.



Prowadzone są również roboty rozbiórkowe budynków kolidujących z budowaną trasą. Do tej pory, jak podała rzeczniczka, wyburzone zostały trzy budynki; do rozbiórki pozostało jeszcze pięć.



Do tej pory przebudowana została już również linia wysokiego napięcia. Rozpoczęto przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Trwają również pracy na obiektach inżynierskich - zaznaczyła.



Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest przez konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość kontraktu to ponad 365 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano w III kwartale 2025 r.



Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości.