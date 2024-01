Premier Donald Tusk odwołał dotychczasowe osoby, które pełniły funkcję wójta gminy Świlcza oraz burmistrza Ustrzyk Dolnych na Podkarpaciu. W ich miejsce wskazał odpowiednio Sławomira Stykę i Konrada Krupę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował zespół prasowy wojewody podkarpackiego, premier z dniem 6 stycznia odwołał Dawidę Homę z pełniącego funkcję wójta gminy Świlcza, a na jego miejsce z dniem 8 stycznia wyznaczył Sławomira Stykę. Będzie on pełnił funkcję wójta gminy Świlcza do wyborów samorządowych, które odbędą się prawdopodobnie 7 kwietnia.

Dotychczasowy włodarz gminy Świlcza Adam Dziedzic w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat posła z listy Trzeciej Drogi. Już po wyborach apelował do ówczesnego wojewody podkarpackiego Ewy Leniart z PiS o wyznaczenie na komisarza swojego zastępcę Sławomira Stykę. Jednak na wniosek wojewody Leniart ówczesny premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na komisarza w gminie Dawida Homę.

Podobna sytuacja miała miejsce w Ustrzykach Dolnych - burmistrz tego miasta Bartosz Romowicz został wybrany na posła z listy Trzeciej Drogi. On również apelował do wojewody, aby wyznaczyła na komisarza wieloletnią sekretarz urzędu miasta w Ustrzykach Dolnych Janinę Sokołowską. Wojewoda Leniart zaproponowała jednak na komisarza Ustrzyk Dolnych Pawła Germańskiego, i to jego wyznaczył premier Morawiecki.

Teraz, jak podało biuro prasowe wojewody Teresy Kubas-Hul (KO), premier Tusk odwołał z dniem 13 stycznia Germańskiego. W jego miejsce od 15 stycznia funkcję burmistrza Ustrzyk Dolnych pełnił będzie Konrad Krupa.