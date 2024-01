Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar ogłosił, że lojalny wobec Zbigniewa Ziobry Prokurator Krajowy Dariusz Barski został powołany nielegalnie. Według resortu Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego tej funkcji. Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz.

Dariusz Barski / Tomasz Gzell / PAP

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że ustaliło, iż Dariusz Barski nie jest prokuratorem.

To dlatego, że w 2010 roku przeszedł w stan spoczynku, a gdy dwa lata temu Zbigniew Ziobro przywrócił go do służby czynnej, to zrobił to na podstawie nieobowiązujących przepisów.

A skoro tak, to Barski nie mógł zostać najważniejszym prokuratorem w kraju i dziś urzęduje nielegalnie. Tym samym jego obowiązki przejmuje minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

"Począwszy od dnia 15 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. W ramach realizowanych jako Prokurator Generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej. Ponadto będzie monitorował proces przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej" - poinformowano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.