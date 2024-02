O głosy rzeszowian w wyborach prezydenckich walczyć będzie obecny prezydent miasta Konrad Fijołek. W przedterminowych wyborach w 2021 roku miał poparcie całej opozycji, teraz jest inaczej. PSL zapowiedział wystawienie własnego kandydata, którym będzie prezes tej partii na Podkarpaciu, poseł Adam Dziedzic. PiS postawił na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Waldemara Szumnego. Jako kandydat organizacji obywatelskich stratuje ekonomista Jacek Strojny.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek / Darek Delmanowicz / PAP

Do wyborów samorządowych zostało 49 dni. Przeczytajcie, kto będzie walczył o urząd prezydenta w poszczególnych miastach.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek jako pierwszy zarejestrował swój komitet wyborczy. Zadeklarował w mediach społecznościowych, że będzie "ponownie zabiegał o głosy Rzeszowian, aby kontynuować zrównoważony rozwój miasta".

Fijołek został wybrany w przedterminowych wyborach w czerwcu 2021 r., po tym jak ze stanowiska zrezygnował wieloletni prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który zmarł w sierpniu 2022 roku.

Fijołka w wyborach w 2021 roku poparły wszystkie będące wówczas w opozycji partie polityczne. Jego kontrkandydatami byli popierana przez Prawo i Sprawiedliwość i rzeszowski region NSZZ "Solidarność" wojewoda podkarpacki Ewa Leniart , wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Fijołek wygrał w pierwszej turze 56,51 proc. ważnie oddanych głosów.

Tym razem Fijołek nie może liczyć na tak szerokie poparcie. PSL podczas konwencji w Łańcucie zaprezentowało swoich kandydatów do sejmiku Podkarpacia. Start w wyborach na prezydenta Rzeszowa zapowiedział poseł Adam Dziedzic. Wiem, że to zaskoczenie, ale dochodzą do nas sygnały, że coś nie zagrało, być może to kwestia krótszej kadencji obecnego prezydenta Rzeszowa - dodał Dziedzic.

Według informacji Rzeszów News kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Szumny, z wykształcenia matematyk, były nauczyciel akademicki na Politechnice Rzeszowskiej.

Z kolei kandydatem ruchu miejskiego "Razem dla Rzeszowa", założonego w sierpniu 2020 roku przez 11 stowarzyszeń i organizacji obywatelskich jest 48-letni Jacek Strojny, ekonomista, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Wybory odbędą się 7 kwietnia, druga tura dwa tygodnie później - 21 kwietnia.