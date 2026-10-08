Prokuratorzy proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie ws. ataku w opactwie

RMF24

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Prokuratorzy z Przemyśla (Podkarpackie) proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie w sprawie nożownika, który dwa tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił pięć osób, w tym jedną śmiertelnie. Sprawca Ihor M. jest obywatelem Ukrainy.

Prokuratura prosi o sprawdzenie, czy podejrzany był na Ukrainie leczony psychiatrycznie i przesłanie dokumentacji medycznej, jeżeli takowa jest. Wniosek wynika z tego, że mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy, więc prokuratorzy przypuszczają, że mógł być na Ukrainie leczony lub diagnozowany.

Jak informuje Dominik Smaga, reporter RMF FM, prokuratura prosi też o przesłuchanie jako świadka matki mężczyzny, który pochodzi z zachodu Ukrainy, z obwodu iwanofrankowskiego.

Śledczy z Przemyśla chcą też wiedzieć, czym zajmował się w Ukrainie Ihor M.

Mężczyzna przyznał się w środę do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zarzutów wysłuchał w szpitalu, gdy tylko biegli uznali, że jego stan zdrowia na to pozwala.

Ihor M. odmówił jednak składania wyjaśnień.

Atak w Jarosławiu

24 września Ukrainiec zaatakował pięć osób na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku odniesionych ran zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S., doznały obrażeń zagrażających życiu.

Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, ponieważ jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Ihor M. zostawił auto i przypadkowe osoby podwiozły go do Jarosławia.