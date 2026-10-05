Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Ewakuowano 65 osób

RMF24

W przedszkolu nr 15 przy ul. Obrońców Westerplatte 1 w Stalowej Woli w województwie podkarpackim doszło do pożaru. Na szczęście nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli. Trwa tam walka z pożarem, który wybuchł w piwnicy budynku.

Z placówki przy ul Obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci.

Pożar gasi 20 strażaków.