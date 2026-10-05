RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Ewakuowano 65 osób

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (13:46)

W przedszkolu nr 15 przy ul. Obrońców Westerplatte 1 w Stalowej Woli w województwie podkarpackim doszło do pożaru. Na szczęście nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Ewakuowano 65 osób
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli. Trwa tam walka z pożarem, który wybuchł w piwnicy budynku.

Z placówki przy ul Obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci.

Pożar gasi 20 strażaków.

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF24
Tagi: Stalowa Wola
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: