Podkarpacki Czek Turystyczny znów do wzięcia. Rusza drugi nabór

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We wtorek (6 października) w samo południe rusza drugi nabór wniosków o Podkarpacki Czek Turystyczny. Program oferuje 300 zł dopłaty do noclegów w obiektach turystycznych regionu. W pierwszej turze zainteresowanie było ogromne – 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinę, a wielu chętnych nie zdołało ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dopłatę będzie można składać od 6 października za pośrednictwem strony internetowej czek.podkarpackie.travel. O przyznaniu czeku decyduje kolejność prawidłowo i kompletnie złożonych wniosków. Nabór potrwa do wyczerpania puli przeznaczonej na drugą turę.

Problemy techniczne w pierwszej turze

Podczas pierwszego naboru, który odbył się 14 września, wielu użytkowników zgłaszało trudności z otrzymaniem kodu SMS i długie oczekiwanie na załadowanie strony.

Z technicznego punktu widzenia nie doszło jednak do całkowitego załamania systemu, lecz do jego maksymalnego przeciążenia-tłumaczyła prezeska Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wioletta Rejman.

Analiza wykazała, że wnioski były przyjmowane i zapisywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a czeki przyznawano automatycznie, bez żadnych preferencji.

Kto może skorzystać z dopłaty?

O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy spełniają warunki programu. Początkowo dopłaty były przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, jednak dzięki dodatkowemu finansowaniu samorządu województwa, program objął także pozostałych pełnoletnich turystów.

Na co można wykorzystać czek?

Czeki z drugiej tury będzie można wykorzystać od 7 października do 2 listopada. Dopłata w wysokości 300 zł obniży rachunek za pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.

Aktualna lista takich miejsc oraz regulaminy są dostępne na stronie programu.

Osoby, które nie ukończyły składania wniosku w pierwszej turze, muszą ponownie ubiegać się o dopłatę. Ich dane nie zostały zapisane, dlatego nie ma możliwości automatycznego przyznania czeku w kolejnej turze.

Łączny budżet Podkarpackiego Czeku Turystycznego wynosi 3 mln zł – połowę zapewniło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a drugą połowę województwo podkarpackie.

Program ma na celu zachęcenie do odwiedzania regionu poza szczytem sezonu i wsparcie lokalnej branży turystycznej. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.

Podobne inicjatywy dopłat do noclegów funkcjonują także w województwach podlaskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.