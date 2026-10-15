Nocny spacer niedźwiedzia. Zwiedził podkarpackie Lesko

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Niedźwiedź wędrował w środowy wieczór ulicami Leska na Podkarpaciu. Zwierzę zostało nagrane, gdy spokojnym krokiem poruszało się wśród budynków w centrum miasta. Na oku miała go policja.

Niedźwiedź został zauważony w środowy wieczór w centrum Leska. Wszedł do niego od strony miejscowości Huzele - podało Radio Rzeszów, powołując się na miejscową policję.

Ssak przemieszczał się w stronę Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, mijając po drodze plac Konstytucji 3 Maja.

Mundurowi namierzyli go w pobliżu szpitala przy ul. Słowackiego - podało cytowane źródło. Stróże prawa eskortowali go do terenów leśnych. Wezwano też grupę zajmującą się odstraszaniem zwierzyny, ale zanim przyjechała, niedźwiedź czmychnął do lasu.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Jak przypominają eksperci, obecnie trwa czas, gdy niedźwiedzie intensywnie żerują, by przygotować się na zimę. Niezabezpieczone śmieci w miastach mogą być dla nich silną pokusą, która sprawi, że zdecydują się podejść do ludzkich zabudowań. Naturalnym zachowaniem jest dla nich jednak unikanie człowieka.