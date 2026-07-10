Miał prawo jazdy tylko przez 72 godziny. 19-latka zgubiła brawura w BMW

RMF24

Zaledwie 72 godziny trwała przygoda z legalną jazdą 19-letniego mieszkańca Podkarpacia. Nastolatek wsiadł za kierownicę BMW i rażąco przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Policyjna kontrola w Przysietnicy zakończyła się dla niego błyskawiczną utratą uprawnień, gigantycznym mandatem i powrotem na fotel pasażera.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór na terenie miejscowości Przysietnica na Podkarpaciu. Uwagę policjantów drogówki zwróciło BMW poruszające się z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli szybko okazało się, że za kierownicą siedzi 19-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego.

Prędkość znacznie przekroczona

Młody kierowca poruszał się w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, z prędkością aż 107 km/h. Oznacza to, że przekroczył dopuszczalny limit aż o 57 km/h.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali młodemu kierowcy prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Dodatkowo został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz otrzymał 13 punktów karnych.

Dodajmy, że 19-latek od dnia zdania egzaminu na prawo jazdy cieszył się swoimi uprawnieniami zaledwie przez trzy dni.

Przypadek z Przysietnicy nie jest odosobniony. Policja regularnie przeprowadza kontrole prędkości na terenie całego kraju, zwracając szczególną uwagę na obszary zabudowane. Przypomina również, że młodzi kierowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem pojazdów, powinni być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni.