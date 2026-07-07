15-latka urodziła, ciało noworodka znalezione na strychu. Nowe fakty

RMF24

„Do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Prowadzone są zintensyfikowane czynności śledcze, a śledztwo prowadzone jest w sprawie o zabójstwo” - mówi Joanna Ślusarska-Stopa z Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Trwa śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń we wsi Sulistrowa w województwie podkarpackim, gdzie na strychu znaleziono martwego noworodka.

15-latka trafiła do szpitala. Lekarze odkryli, że niedawno urodziła dziecko

11 czerwca ojciec przywiózł swoją 15-letnią córkę na oddział ginekologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie. Mężczyzna przekazał lekarzom, że dziewczyna ma bardzo obfitą miesiączkę. Nie poinformował jednak personelu medycznego o ciąży córki ani o możliwym porodzie.

Po badaniu nastolatka została wypisana do domu. Jej stan jednak się pogorszył i konieczne było wezwanie pogotowia ratunkowego do rodzinnego domu w Sulistrowej. Podczas kolejnych badań lekarze stwierdzili, że dziewczyna jest krótko po porodzie. Dziecka jednak przy niej nie było.

Martwy noworodek znaleziony na strychu

O sprawie powiadomiono policję. Funkcjonariusze udali się do domu nastolatki, gdzie dokonali makabrycznego odkrycia. Martwy noworodek znajdował się na strychu. Dziecko było ukryte w pudełku.

Początkowo policja zatrzymała trzy osoby z najbliższej rodziny dziewczyny - jej rodziców oraz siostrę. Po przeprowadzeniu pierwszych czynności wszystkie osoby zostały jednak zwolnione i do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Śledztwo w sprawie zabójstwa noworodka w Sulistrowej

Nowe informacje w sprawie przekazała prokuratura w Krośnie. Jak poinformowała Joanna Ślusarska-Stopa, postępowanie prowadzone jest obecnie w sprawie przestępstwa z art. 148 par. 1 kodeksu karnego, czyli o zabójstwo.

Do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Prowadzone są zintensyfikowane czynności śledcze, a śledztwo prowadzone jest w sprawie o zabójstwo - powiedziała Joanna Ślusarska-Stopa „Faktowi”.

Prokuratura nadal oczekuje na pełną pisemną opinię biegłych z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy przeprowadzili sekcję zwłok noworodka. Wstępne ustalenia wskazują jednak na to, że dziecko zostało zamordowane.

Z uwagi jednak na charakter sprawy i dobro postępowania dalsze informacje udostępniane są w zakresie, który nie naraża śledztwa na utratę gromadzonych dowodów - dodała prokuratorka.

Jednym z elementów prowadzonego śledztwa jest również ustalenie ojca dziecka. W tym celu wykonywane są badania genetyczne.