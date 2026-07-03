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Policja poszukuje 18-letniego Szymona, który w nocy z czwarteku na piątek - około godz. 1.30 - oddalił się ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na Podkarpaciu i udał się w nieznanym kierunku. Służby opublikowały wizerunek i rysopis nastolatka, prosząc o kontakt wszyskich, którzy mogą mieć jakieś informacje w tej sprawie.

W województwie podkarpackim zaginął 18-letni Szymon. Nastolatek 3 lipca w nocy, ok. godz. 1:30, wyszedł ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Nie wiadomo, dokąd się udał. Od tamtej pory nie powrócił ani do szpitala, ani do miejsca zamieszkania. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną.

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionego lub mają informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ul. Sroczyńskiego 7 lub telefonicznie pod numerem Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle tel. 47 829 5310, 47 829 5311 lub numerem alarmowym 112 - apeluje policja, publikując zdjęcie i rysopis zaginionego Szymona.

Nastolatek jest szczupły, ma 162 cm wzrostu i ciemnobrązowe włosy. Gdy był ostatni raz widziany, miał na sobie czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe, czarne buty i czerwoną czapkę z daszkiem. Miał też przy sobie czarną saszetkę.