Czy stan zdrowia nożownika z Jarosławia poprawił się? Będzie trzecia opinia

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Prokuratura zamówiła u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna dwa tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił pięć osób, w tym jedną śmiertelnie – informuje Dominik Smaga, reporter RMF FM.

Śledczy w miejscu ataku nożownika na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu (fot. Piotr Polak)

Śledczy w miejscu ataku nożownika na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu (fot. Piotr Polak) / PAP

Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała.

Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć.

Zapytał o szklankę wody, potem chwycił za nóż. Kulisy ataku w klasztorze w Jarosławiu Świadkiem krwawego ataku w jarosławskim klasztorze, była pracująca tam 40-letnia Ukrainka. Jak opowiada, napastnik najpierw wszedł do kuchni, a gdy jeden z księży zwrócił mu uwagę, że tylko pracownicy mogą tam przebywać, mężczyzna chwycił za nóż i…

Dlatego Ihor M., obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, w której biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie.

Dzisiaj prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz.

Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia dwóch rannych, wciąż przebywających w szpitalu.

Atak na terenie opactwa

24 września na terenie opactwa w Jarosławiu Ihor M. zaatakował pięć osób. W wyniku odniesionych ran zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S., doznały obrażeń zagrażających życiu.

Podejrzany przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, ponieważ jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Mężczyzna zostawił auto i przypadkowe osoby podwiozły go do Jarosławia.