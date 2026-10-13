Burmistrz Sanoka zawieszony. Usłyszał zarzuty korupcyjne

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Burmistrz Sanoka (woj.podkarpackie), Tomasz M., został zawieszony w wykonywaniu obowiązków po tym, jak usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień oraz obiecania udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze korupcyjnym, w które zamieszany jest samorządowiec.

Do zatrzymania burmistrza Sanoka doszło w poniedziałek w jego domu. Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie doprowadzili Tomasza M. do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

Jak poinformował rzecznik prokuratury, śledztwo dotyczy wydarzeń z 9 stycznia 2025 roku. Według ustaleń, burmistrz miał złożyć radnemu Rady Miejskiej w Sanoku propozycję korupcyjną. W zamian za zatrudnienie radnego w jednej z miejskich spółek komunalnych oczekiwał poparcia swoich działań podczas głosowań oraz pozyskania kolejnego radnego do głosowania zgodnie z jego oczekiwaniami.

Oświadczenie burmistrza i środki zapobiegawcze

Tomasz M. podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył krótkie wyjaśnienia, których treści prokuratura nie ujawnia ze względu na dobro postępowania. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze: 30 tys. zł poręczenia majątkowego, dozór policji, zakaz kontaktowania się ze wskazanym świadkiem, zakaz opuszczania kraju oraz zawieszenie w obowiązkach burmistrza na czas trwania postępowania.

Burmistrz komentuje decyzję prokuratury

O zawieszeniu w pełnieniu funkcji burmistrz Sanoka poinformował również sam zainteresowany na swoim profilu w mediach społecznościowych. W nagraniu wideo Tomasz M. stwierdził, że nie zgadza się z decyzją prokuratury i zamierza ją zaskarżyć do sądu.

To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów – podkreślił burmistrz.

W jego ocenie decyzja o zawieszeniu została wydana tuż przed referendum zaplanowanym na 15 listopada, co - jak zaznaczył - nie jest przypadkowe.

Skutki tej sytuacji nie dotyczą wyłącznie mnie, dotyczą pracy urzędu, spraw mieszkańców i przyszłości miasta. Zastosowanie tak daleko idących środków przed jakimkolwiek wyrokiem sądu odbieram jako działanie czysto polityczne - dodał.

Śledztwo zostało wszczęte w kwietniu 2026 roku po otrzymaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w tej sprawie.