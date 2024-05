Poznańscy śledczy wrócili do sprawy zaginięcia w 1998 roku młodego poznaniaka Marka Marczaka. Prokuratorzy i policjanci z CBŚ dotarli do nowych dowodów, które pozwoliły podjąć na nowo umorzone śledztwo, a Piotrowi Z., który przebywa w areszcie, przedstawić zarzut zabójstwa mężczyzny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W kwietniu 1998 roku rodzina Marka Marczaka zgłosiła jego zaginięcia. W tej sprawie prowadzono - poza poszukiwaniami osoby zaginionego - także postępowanie karne.

Sprawę umorzono, ale w ostatnim czasie prokuratorzy i policjanci dotarli do nowych dowodów, że Piotr Z. zabił mężczyznę. Podejrzany przebywa w areszcie śledczym.

Jak informuje prokuratura. sprawa jest rozwojowa,

Śledczy wrócili także do sprawy usiłowania zabójstwa taksówkarki w październiku 2000 roku. Do granatowego volkswagena passata - podszedł młody mężczyzna. Wsiadł do pojazdu i zamówił kurs na Drogę Dębińską. Za kierownicą auta siedziała 60-letnia kobieta.

Kiedy samochód dotarł do celu, pasażer wyciągnął długi nóż i zadał kierującej kilka ciosów, żądając jednocześnie wydania pieniędzy. Taksówkarka oddała napastnikowi puszkę z gotówką, po czym ten uciekła w kierunku terenów zielonych przy Drodze Dębińskiej. Zraniona kobieta uruchomiła alarm antynapadowy dzięki czemu szybko uzyskała pomoc i w bardzo poważnym stanie trafiła do szpitala. Lekarze wygrywają walkę o jej życie.

Według relacji pokrzywdzonej napastnik był bardzo młody (17-21 lat) i szczupły, miał ok. 175 cm wzrostu, trójkątną twarz i włosy w kolorze ciemny blond. Ubrany był w kraciastą koszulę i pomarańczowy T-shirt. Pomimo wielomiesięcznego śledztwa funkcjonariuszom nie udało się wytypować i zatrzymać sprawcy.

Obecnie szczegółową analizą sprawy zajmują się policjanci z Archiwum X, którzy po raz kolejny analizują ślady biologiczne pozostawione na miejscu zdarzenia.