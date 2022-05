Po ponad 20 latach jest porozumienie w sprawie najstarszego cmentarza żydowskiego w Polsce – w Kaliszu. Władze miasta chcą na tym terenie stworzyć lapidarium i wyeksponować macewy, również te znajdujące się obecnie przy ulicy Podmiejskiej. Będzie to teren ogólnodostępny.

/ Kalisz.pl / Materiały prasowe

O porozumieniu pomiędzy Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP a miastem Kalisz poinformował prezydent Krystian Kinastowski.

Ugoda dotyczy w szczególności terenu dawnego cmentarza żydowskiego położonego pomiędzy ulicami Handlową, Skalmierzycką i Nowy Świat oraz ustalenia zasad ochrony i standardów zachowania i upamiętnienia cmentarza – mówił prezydent.

Podkreślił, że ugoda jest bardzo korzystna dla miasta. Zgodnie z nią Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP zrzeka się roszczeń do budynków dawnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, budynków warsztatowych, budynków mieszkalnych i pozostałych nieruchomości. Związkowi została przekazana niezabudowana część terenu, którą miasto przejmie w użyczenie - dodał Krystian Kinastowski.

Założony w XIII wieku cmentarz należał do najstarszych nekropolii żydowskich na ziemiach polskich. To dla wyznawców judaizmu niezwykle ważne miejsce. Zawarta ugoda pozwoli na odpowiednie upamiętnienie osób, które tam spoczęły - formę tego upamiętnienia miasto uzgodni ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Obecnym władzom Kalisza udało się wznowić postępowanie przed komisją regulacyjną, które było zawieszone na kilka lat. Od ponad 2,5 roku prowadzono rozmowy, które doprowadziły do zawarcia ugody. Związek zobowiązał się do wycofania wniosków skierowanych do Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich dotyczących ponad 50 nieruchomości na terenie Kalisza.

Sprawa jest definitywnie rozwiązana i zaczynamy pisać nową historię kalisko-żydowską, polsko- żydowską w Kaliszu - podkreśla prezydent Krystian Kinastowski.