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W pierwszy weekend wakacji został milionerem. Imponująca wygrana w Kaliszu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (10:42) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (10:48)

W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka”. Wiadomo już, że szczęśliwiec odwiedził jedną z kolektur w Kaliszu.

W pierwszy weekend wakacji został milionerem. Imponująca wygrana w Kaliszu
W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka” /Shutterstock

27 czerwca w Lotto wylosowane zostały liczby: 9, 10, 19, 23, 24, 37. Znalazły się one na kuponie gracza, który odwiedził kolekturę przy ul. Poznańskiej 121/131 w Kaliszu. Dzięki temu wygrał on 4 448 835,80 zł.

Totalizator Sportowy podaje, że szczęśliwiec z Kalisza zagrał metodą na chybił trafił. Jego „szóstka” jest siódmą w historii Kalisza. 

Rekordowa wygrana w tym mieście padła w 2009 roku - było to 17 milionów złotych. 

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.

Więcej informacji o najwyższych wygranych w Lotto można znaleźć tutaj.

Źródło: RMF24
Tagi: Lotto Kalisz

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