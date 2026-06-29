RMF24

W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka”. Wiadomo już, że szczęśliwiec odwiedził jedną z kolektur w Kaliszu.

27 czerwca w Lotto wylosowane zostały liczby: 9, 10, 19, 23, 24, 37. Znalazły się one na kuponie gracza, który odwiedził kolekturę przy ul. Poznańskiej 121/131 w Kaliszu. Dzięki temu wygrał on 4 448 835,80 zł.

Totalizator Sportowy podaje, że szczęśliwiec z Kalisza zagrał metodą na chybił trafił. Jego „szóstka” jest siódmą w historii Kalisza.

Rekordowa wygrana w tym mieście padła w 2009 roku - było to 17 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.