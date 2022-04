Policja ujęła w Kórniku w Wielkopolsce 27-letniego więźnia, który wczoraj po południu uciekł ze szpitala w Poznaniu. Mężczyzna został już przekazany służbie więziennej.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Mężczyzna został złapany rano w chwili, gdy opuszczał bar szybkiej obsługi w Kórniku - przekazała Marta Mróz z biura prasowego poznańskiej policji.

Policja nie podaje więcej informacji na temat sprawy. Nie wiadomo, co 27-latek robił po tym, jak w piątek uciekł ze szpitala.



Więzień został wczoraj przewieziony na badania do szpitala klinicznego przy ul. Przybyszewskiego. W pewnej chwili poinformował, że musi udać się do toalety. Tam, wykorzystując nieuwagę strażników, uciekł przez okno.



Mężczyzna odbywa karę więzienia za przestępstwa przeciw mieniu.