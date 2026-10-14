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Święty Marcin znów przejmuje Poznań. Korowód przejdzie nową trasą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (08:55)

Po rocznej przerwie Poznaniacy i turyści znów będą mogli zobaczyć tradycyjny korowód z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. W zeszłym roku, ze względów bezpieczeństwa, wydarzenie odbyło się w zmienionej formule, co spotkało się z niezadowoleniem wielu mieszkańców. W tym roku organizatorzy wracają do dawnej tradycji – ulicami miasta przejdzie barwna parada. Jest nowa trasa korowodu.

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Święty Marcin znów przejmuje Poznań. Korowód przejdzie nową trasą
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazuje klucz do miasta Świętemu Marcinowi w 2025 r./Fot. Jan Kaczmarczyk /PAP

Barwny korowód wraca na ulice

W tym roku na ulice Poznania wraca tradycyjny korowód z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. 11 listopada w mieście będzie kolorowo i głośno. 

Prezydent Poznania poinformował o nowej trasie parady. 

„W tym roku ul. Święty Marcin, Aleją Niepodległości oraz ulicami Składową i Towarową przejdzie barwny korowód z udziałem 24 organizacji, Bamberek, ułanów na koniach i widowiskowych machin. Po raz pierwszy paradę będzie można również oglądać online” - zapowiedział Jacek Jaśkowiak. 

 

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Świąteczne miasteczko i lokalne przysmaki

Podobnie jak w ubiegłym roku, na Świętym Marcinie powstanie świąteczne miasteczko. Na mieszkańców i gości czekać będą tradycyjne rogale, stoiska lokalnych wystawców, warsztaty, pokazy oraz liczne koncerty. 

Uliczne atrakcje rozciągną się od ulicy Fredry i Kościuszki do Składowej i Skośnej, obejmując zarówno ul. Święty Marcin, jak i Aleję Niepodległości.

Imieniny Ulicy Święty Marcin to nie tylko korowód. Na scenie głównej, zlokalizowanej na Placu Mickiewicza, od godziny 11:00 rozpoczną się koncerty. 

O godzinie 16:00 wystąpią Smolik i Kev Fox, a gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Nosowska, która zagra dla Poznaniaków i turystów o 18:00.


Źródło: RMF24

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