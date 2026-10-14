Święty Marcin znów przejmuje Poznań. Korowód przejdzie nową trasą

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Po rocznej przerwie Poznaniacy i turyści znów będą mogli zobaczyć tradycyjny korowód z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. W zeszłym roku, ze względów bezpieczeństwa, wydarzenie odbyło się w zmienionej formule, co spotkało się z niezadowoleniem wielu mieszkańców. W tym roku organizatorzy wracają do dawnej tradycji – ulicami miasta przejdzie barwna parada. Jest nowa trasa korowodu.

Barwny korowód wraca na ulice

W tym roku na ulice Poznania wraca tradycyjny korowód z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. 11 listopada w mieście będzie kolorowo i głośno.

Prezydent Poznania poinformował o nowej trasie parady.

„W tym roku ul. Święty Marcin, Aleją Niepodległości oraz ulicami Składową i Towarową przejdzie barwny korowód z udziałem 24 organizacji, Bamberek, ułanów na koniach i widowiskowych machin. Po raz pierwszy paradę będzie można również oglądać online” - zapowiedział Jacek Jaśkowiak.

Świąteczne miasteczko i lokalne przysmaki

Podobnie jak w ubiegłym roku, na Świętym Marcinie powstanie świąteczne miasteczko. Na mieszkańców i gości czekać będą tradycyjne rogale, stoiska lokalnych wystawców, warsztaty, pokazy oraz liczne koncerty.

Uliczne atrakcje rozciągną się od ulicy Fredry i Kościuszki do Składowej i Skośnej, obejmując zarówno ul. Święty Marcin, jak i Aleję Niepodległości.

Imieniny Ulicy Święty Marcin to nie tylko korowód. Na scenie głównej, zlokalizowanej na Placu Mickiewicza, od godziny 11:00 rozpoczną się koncerty.

O godzinie 16:00 wystąpią Smolik i Kev Fox, a gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Nosowska, która zagra dla Poznaniaków i turystów o 18:00.