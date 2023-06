Długi weekend to świetna okazja do tego, by spędzić czas np. spacerując w lesie. Leśnicy ostrzegają: panuje susza, a to sprawia, że zagrożenie pożarowe w lasach wzrasta. O jakich zasadach powinniśmy pamiętać?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Duże zagrożenie pożarowe w lasach północnej Wielkopolski - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie wydano dla powiatów chodzieskiego oraz wągrowieckiego. Brak opadów deszczu i słoneczna pogoda w minionych dniach spowodowały wysychanie dolnych warstw lasów. Chodzi o wilgotność ściółki. Ona ma teraz mniej niż 10 proc., czyli ma palność kartki papieru. Pamiętajmy, że człowiek jest w 98 proc. przypadków przyczyną powstania pożarów - mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W związku z najwyższym, trzecim stopniem zagrożenia pożarowego w lasach, leśnicy zwracają uwagę na zachowanie przebywających osób w lasach. Przede wszystkim apelujemy o niepozostawianie samochodów blokujących wjazdy do lasów. W przypadku pożaru wozy strażackie nie mają możliwości swobodnego przejazdu - wyjaśnia Maćkowiak. Nie zabierajmy też do lasu palących się rzeczy, czy przedmiotów łatwopalnych. Reagujmy jeśli widzimy coś podejrzanego - dodaje. Jeśli ściółka leśna zachowuje wilgotność na poziomie niższym niż 10 proc. przez 5 dni, wówczas leśnicy mogą wprowadzić zakaz wchodzenia do lasu na danym obszarze. Zobacz również: Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. IMGW ostrzega

