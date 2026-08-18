Śmiertelne porażenie prądem w elektrociepłowni w Poznaniu

RMF24

30-letni pracownik zmarł w szpitalu po porażeniu prądem podczas prac konserwatorskich w elektrociepłowni przy ul. Energetycznej w Poznaniu. Drugi mężczyzna, który próbował mu pomóc, ma poparzoną rękę.

Do zdarzenia doszło we wtorkową noc, około godziny 1:50. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na terenie elektrociepłowni przy ul. Energetycznej w Poznaniu - informuje sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jeden z dwóch pracowników został porażony prądem podczas wykonywania prac konserwatorskich. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę i również ucierpiał w wyniku porażenia.

Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego rozpoczęto reanimację 30-latka. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Drugi pracownik doznał poparzenia ręki.

Policjanci zabezpieczyli ślady i materiały dowodowe oraz przesłuchali świadków. Okoliczności tragicznego wypadku są wyjaśniane.