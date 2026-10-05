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Rusza budżet obywatelski Poznania. Jak oddać głos?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (10:54)

W Poznaniu rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2027. Mieszkańcy mają do wyboru aż 158 projektów, a do rozdysponowania jest rekordowa kwota 33,5 mln zł. Głosowanie potrwa do 30 października.

Rusza budżet obywatelski Poznania. Jak oddać głos?
Fot. poznan.pl /materiały udostępnione
  • W Poznaniu rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2027, w którym mieszkańcy mogą wybierać spośród 158 projektów.
  • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Poznania, niezależnie od zameldowania i wieku.
  • Głosowanie odbywa się elektronicznie z weryfikacją przez SMS i potrwa do 30 października.
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 Start głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2027

Od poniedziałku ( 5.10) mieszkańcy Poznania mogą decydować, na co zostanie przeznaczona kwota 33,5 mln zł w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów – zarówno ogólnomiejskich, jak i rejonowych, w tym także propozycje związane z Zielonym Budżetem.

Kto może głosować?

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Poznania, niezależnie od zameldowania. Nie obowiązują także ograniczenia wiekowe – jedynie osoby poniżej 13. roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Jak podkreślają organizatorzy, każdy może oddać maksymalnie 5 głosów: 3 na projekty ogólnomiejskie – 1 na mały, 1 na duży oraz 1 na projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu. Ponadto głosować będzie można na 2 projekty rejonowe – 1 mały, 1 duży.

Jak oddać głos?

Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez serwis PBO27. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać ze stacjonarnych punktów wsparcia, które działają w Urzędzie Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych. W tych miejscach można liczyć na pomoc techniczną przy oddawaniu głosu.

Bezpieczeństwo i weryfikacja

Aby potwierdzić oddanie głosu konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany bezpłatny kod SMS. 

„SMS jest całkowicie bezpłatny, a numer telefonu jest potrzebny wyłącznie do przesłania wiadomości. Do jednego numeru telefonu są przypisane maksymalnie 4 kody weryfikujące, umożliwiające oddanie głosu. Oznacza to, że z jednego numeru mogą zagłosować 4 różne osoby. Można więc poprosić np. kogoś z rodziny o udostępnienie telefonu, na który zostanie wysłany kod” – informują organizatorzy.

Dodatkowo, w celu weryfikacji, głosujący muszą podać imię, nazwisko, adres, grupę wiekową oraz cztery ostatnie cyfry numeru PESEL lub innego dokumentu tożsamości.

Terminy i wyniki

Głosowanie potrwa do 30 października do godziny 12:00. Wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 listopada. W tym roku do rozdysponowania jest o ponad 2 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji.


Źródło: RMF24/PAP
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