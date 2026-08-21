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Radiowóz na sygnale zderzył się z Mazdą. Policjanci w szpitalu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (13:49)

Dwoje funkcjonariuszy trafiło do szpitala po wypadku w Poznaniu. Radiowóz zderzył się na skrzyżowaniu z innym samochodem.

Radiowóz na sygnale zderzył się z Mazdą. Policjanci w szpitalu
W Poznaniu doszło do wypadku radiowozu, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W Poznaniu doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu.
  • Policjant i policjantka zostali zabrani do szpitala na obserwację.
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Do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu doszło w piątek w Poznaniu. 

Jak poinformował sierż. Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej KMP, około godz. 12.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby - policjant i policjantka - zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia – przekazał.

Dodał, że w miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu; obecnie droga w kierunku centrum jest zablokowana.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Poznań
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