Radiowóz na sygnale zderzył się z Mazdą. Policjanci w szpitalu

RMF24

Dwoje funkcjonariuszy trafiło do szpitala po wypadku w Poznaniu. Radiowóz zderzył się na skrzyżowaniu z innym samochodem.

Do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu doszło w piątek w Poznaniu.

Jak poinformował sierż. Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej KMP, około godz. 12.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby - policjant i policjantka - zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia – przekazał.

Dodał, że w miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu; obecnie droga w kierunku centrum jest zablokowana.