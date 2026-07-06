RMF24

Przemysław Plewiński, radny miejski z Poznania z klubu Lewica Centrum, opublikował w mediach społecznościowych emocjonalne nagranie, w którym zwraca się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za porzucenie dużej liczby opon przy ul. Sowice. Film szybko zyskał popularność – na Facebooku odnotował już ponad milion wyświetleń.

„Chętnie się z tobą skonfrontuję”

Powodem reakcji radnego były kolejne przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów w tej części miasta.

Pozwij mnie śmieciu, pozwij mnie ty śmieciu, który wyrzucasz opony na ul. Sowice w Poznaniu. Pozwij mnie za to, że cię tak nazywam. Naprawdę chętnie się z tobą skonfrontuję i ustalę twój adres – mówi Plewiński na opublikowanym nagraniu.

W dalszej części filmu radny opisuje skalę problemu.

Niestety na ul. Sowice znowu ktoś wyrzucił śmieci. Mamy pięć stert, na każdej leży około kilkudziesięciu opon na całej ul. Sowice. Widać, że są one z jakiegoś serwisu oponiarskiego, bo są pooznaczane „lewa”, „prawa”, z „X” i tak dalej. Ustalimy cię, znajdziemy cię, dojedziemy cię! – mówi na nagraniu. Ostatnie słowa zostały również wyświetlone jako napis wmontowany w wideo.

Jaka kara za wyrzucanie śmieci? Co mówią przepisy?

W opisie publikacji radny zaapelował o pomoc w ustaleniu sprawcy. Zachęcił osoby, które mogły zarejestrować zdarzenie lub zauważyć coś podejrzanego, do kontaktu mailowego.

Nie możemy pozwolić na zaśmiecanie naszego miasta! Jeśli masz jakieś nagrania z kamer, widziałeś coś podejrzanego, pisz na przemyslaw@plewinski.pl. Gwarantuję anonimowość! – napisał.

Nielegalne wyrzucanie odpadów jest wykroczeniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.