RMF24

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce w piątkowy poranek w Poznaniu. Około godziny 7:30 doszło do pożaru autobusu miejskiego. Nad miastem pojawił się gęsty, czarny słup dymu, który był widoczny z dużej odległości i zaniepokoił wielu mieszkańców.

Około godz. 7.30 w piątek na ul. Serbskiej w Poznaniu zapalił się autobus komunikacji miejskiej.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała około pół godziny.

Niestety, ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko i autobus został całkowicie zniszczony przez płomienie.

Pasażerowie bezpieczni

Na szczęście, według wstępnych ustaleń, w pożarze nikt nie ucierpiał.

Pasażerowie opuścili pojazd jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W internecie pojawiły się już nagrania i zdjęcia pokazujące przebieg zdarzenia.

Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, które mają ustalić, co doprowadziło do wybuchu ognia.