Około godz. 7.30 w piątek na ul. Serbskiej w Poznaniu zapalił się autobus komunikacji miejskiej.
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała około pół godziny.
Niestety, ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko i autobus został całkowicie zniszczony przez płomienie.
Pasażerowie bezpieczni
Na szczęście, według wstępnych ustaleń, w pożarze nikt nie ucierpiał.
Pasażerowie opuścili pojazd jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W internecie pojawiły się już nagrania i zdjęcia pokazujące przebieg zdarzenia.
Trwa ustalanie przyczyn pożaru
Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, które mają ustalić, co doprowadziło do wybuchu ognia.