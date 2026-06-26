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Gigantyczny pożar autobusu MPK w Poznaniu. Nad miastem unosił się czarny dym

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 czerwca (11:33) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 czerwca (11:35)

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce w piątkowy poranek w Poznaniu. Około godziny 7:30 doszło do pożaru autobusu miejskiego. Nad miastem pojawił się gęsty, czarny słup dymu, który był widoczny z dużej odległości i zaniepokoił wielu mieszkańców.

Gigantyczny pożar autobusu MPK w Poznaniu. Nad miastem unosił się czarny dym
X/poznan_moment /Shutterstock
  • W piątkowy poranek w Poznaniu zapalił się autobus komunikacji miejskiej, co spowodowało pojawienie się gęstego, czarnego dymu widocznego z daleka.
  • Straż pożarna szybko podjęła akcję gaśniczą, która trwała około pół godziny
  • Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili pojazd przed przyjazdem służb i nikt nie ucierpiał

Około godz. 7.30 w piątek na ul. Serbskiej w Poznaniu zapalił się autobus komunikacji miejskiej. 

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała około pół godziny. 

Niestety, ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko i autobus został całkowicie zniszczony przez płomienie. 

Pasażerowie bezpieczni

Na szczęście, według wstępnych ustaleń, w pożarze nikt nie ucierpiał. 

Pasażerowie opuścili pojazd jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W internecie pojawiły się już nagrania i zdjęcia pokazujące przebieg zdarzenia.

 

 Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, które mają ustalić, co doprowadziło do wybuchu ognia. 

Źródło: RMF24
Tagi: pożar autobusu

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