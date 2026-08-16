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Postrzelenie kobiety pod Poznaniem. Policja zatrzymała 51-latka

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (22:06) Aktualizacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (22:21)

Wielkopolska policja zatrzymała 51-latka podejrzanego o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Poszukiwania mężczyzny trwały od sobotniego popołudnia.

Postrzelenie kobiety pod Poznaniem. Policja zatrzymała 51-latka
Wielkopolska policja zatrzymała 51-latka podejrzanego o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu /Shutterstock

Do całego zajścia doszło w sobotę. Lokalne media z Wielkopolski informowały wówczas, że w podpoznańskim Swarzędzu została postrzelona kobieta. Policja w rozmowie z RMF FM przekazała, że „miało miejsce zdarzenie o charakterze kryminalnym”.  Dodano, że w sobotę około godz. 15.25 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. 

W niedzielę natomiast biuro prasowe wielkopolskiej policji poinformowało, że poszukiwany od soboty 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza. Oprócz mężczyzny zabezpieczona została również broń - przekazało policja.

Ustalono także, że sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala – jej stan określany jest jako ciężki.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Poznań obława
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