Postrzelenie kobiety pod Poznaniem. Policja zatrzymała 51-latka

RMF24

Do całego zajścia doszło w sobotę. Lokalne media z Wielkopolski informowały wówczas, że w podpoznańskim Swarzędzu została postrzelona kobieta. Policja w rozmowie z RMF FM przekazała, że „miało miejsce zdarzenie o charakterze kryminalnym”. Dodano, że w sobotę około godz. 15.25 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy.

W niedzielę natomiast biuro prasowe wielkopolskiej policji poinformowało, że poszukiwany od soboty 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza. Oprócz mężczyzny zabezpieczona została również broń - przekazało policja.

Ustalono także, że sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala – jej stan określany jest jako ciężki.