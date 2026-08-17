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"Podał, że zrobił to z miłości". Prokuratura o ataku w Swarzędzu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (12:45)

51-letni Remigiusz Z., zatrzymany po postrzeleniu kobiety w Swarzędzu w Wielkopolsce, usłyszał już zarzut. Odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki.

"Podał, że zrobił to z miłości". Prokuratura o ataku w Swarzędzu
Remigiusz Z. doprowadzany do prokuratury (fot. Jakub Kaczmarczyk) /PAP

Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał, że 51-letni Remigiusz Z. strzelił z broni czarnoprochowej w głowę swojej byłej partnerki.  

Kobieta jest w szpitalu. Jej stan jest krytyczny - przyznał.

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Podał, że zrobił to z miłości - relacjonował rzecznik poznańskiej prokuratury.

Śledczy chcą, by Remigiusz Z. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 51-latkowi grozi dożywotnie więzienie. 

W sobotę około godz. 15.25 policjanci dostali zgłoszenie od mężczyzny, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. 

Remigiusz Z. został zatrzymany w niedzielę wieczorem na terenie Swarzędza. 


Źródło: RMF24
Tagi: Swarzędz
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