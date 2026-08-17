"Podał, że zrobił to z miłości". Prokuratura o ataku w Swarzędzu

RMF24

51-letni Remigiusz Z., zatrzymany po postrzeleniu kobiety w Swarzędzu w Wielkopolsce, usłyszał już zarzut. Odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki.

Remigiusz Z. doprowadzany do prokuratury (fot. Jakub Kaczmarczyk)

Remigiusz Z. doprowadzany do prokuratury (fot. Jakub Kaczmarczyk) / PAP

Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał, że 51-letni Remigiusz Z. strzelił z broni czarnoprochowej w głowę swojej byłej partnerki.

Kobieta jest w szpitalu. Jej stan jest krytyczny - przyznał.

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Podał, że zrobił to z miłości - relacjonował rzecznik poznańskiej prokuratury.

Śledczy chcą, by Remigiusz Z. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 51-latkowi grozi dożywotnie więzienie.

W sobotę około godz. 15.25 policjanci dostali zgłoszenie od mężczyzny, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy.

Remigiusz Z. został zatrzymany w niedzielę wieczorem na terenie Swarzędza.