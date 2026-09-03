Piłkarki ręczne Enea MKS Gniezno ruszają do walki o ligowe punkty

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Piłkarki ręczne Enea MKS Gniezno w sobotę 5 września rozpoczynają walkę o ligowe punkty w LOTTO Superlidze Kobiet. Na początek rywalizacja z ekipą KRASOŃ MKS Piotrcovia – brązowymi medalistkami poprzedniego sezonu.

To może być trudny początek sezonu dla wielkopolskiej drużyny. Na inaugurację rozgrywek do Gniezna przyjedzie KRASOŃ MKS Piotrcovia – brązowy medalista poprzedniego sezonu.

Zespół z Piotrkowa Trybunalskiego potwierdził w ostatnich rozgrywkach wysoką formę i należał do ligowej czołówki.

Już w najbliższą sobotę zainaugurujemy sezon 2026/27 meczem przeciwko drużynie z Piotrkowa Trybunalskiego. Niesamowicie cieszymy się, że po dwóch bardzo dobrze przepracowanych miesiącach w końcu nadszedł początek sezonu. Chcemy pokazać charakter i determinację oraz jak najlepiej przełożyć nasze przygotowanie taktyczne, które wypracowujemy na treningach, na warunki meczowe. KRASOŃ MKS Piotrcovia to solidny rywal, który potrafi wykorzystać błędy, dlatego musimy zagrać bardzo skoncentrowane. Od pierwszych minut meczu chcemy narzucić swoje tempo i konsekwentnie grać aż do końcowego gwizdka. Zapewniam, że będzie to mecz niesamowitej walki, a naszym głównym celem jest wywalczenie pierwszych trzech punktów. Do zobaczenia przy Sportowej 3! - mówi bramkarka ekipy z Gniezna Aleksandra Hypka, cytowana w klubowym komunikacie.

Pierwszy mecz w LOTTO Superlidze Kobiet zbliża się wielkimi krokami, a rozpoczęcie nowego sezonu we własnej hali sprawia, że ten moment jest jeszcze bardziej szczególny. Każdego dnia ciężko pracowałyśmy i dawałyśmy z siebie wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do tego momentu. KRASOŃ MKS Piotrcovia to mocny rywal, co pokazał miniony sezon. Zrobimy wszystko, aby trzy punkty zostały w Gnieźnie i aby pozytywnie rozpocząć te rozgrywki - dodaje Lauani Rocha.

Mecz Enea MKS Gniezno z KRASOŃ MKS Piotrcovią odbędzie się w sobotę, 5 września, w Hali im. Mieczysława Łopatki przy ul. Sportowej 3 w Gnieźnie. Początek o godzinie 18:00. Organizatorzy zapraszają do hali już od godziny 16:30.

Na kibiców czekać będzie strefa gastronomiczna, a dla najmłodszych przygotowana zostanie również strefa dziecięca.