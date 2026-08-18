Palmiarnia Poznańska przejdzie wielką metamorfozę. Co się zmieni?

RMF24

Długo planowana modernizacja Palmiarni Poznańskiej rozpocznie się we wrześniu. Prace potrwają aż do 2030 roku. W poniedziałek miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Na jej realizację Poznań otrzymał 163 mln zł pożyczki z KPO.

Palmiarnia Poznańska działa od 1911 roku. W dziesięciu pawilonach można dziś zobaczyć około 1100 gatunków egzotycznych roślin. Ostatni duży remont obiektu przeprowadzono w latach 1982–1992.

Pod koniec sierpnia wykonawca przejmie plac budowy, a od 1 września palmiarnia zostanie zamknięta dla zwiedzających. Modernizacja będzie prowadzona etapami. Pierwsze odnowione pawilony, znajdujące się od strony ul. Matejki, mają zostać udostępnione publiczności pod koniec 2028 roku. Całość prac powinna zakończyć się w 2030 roku.

Nowe oszklenie, ścieżki i nie tylko

Zmiany będą bardzo szerokie. W pawilonach zostanie wymienione oszklenie, a zwiedzający zyskają nowe ścieżki prowadzone na wysokości, dzięki którym będą mogli oglądać rośliny z innej perspektywy. Przebudowane zostaną również m.in. wejście główne, kawiarnia, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze.

Jesienią i zimą wykonawca zajmie się przede wszystkim strefą wejściową, kawiarnią i częścią administracyjną. Rozbiórka szklanych konstrukcji pawilonów odbędzie się natomiast wiosną i latem, aby nie narażać roślin na działanie niskich temperatur. Przed rozpoczęciem tych prac rośliny zostaną odpowiednio zabezpieczone przez pracowników palmiarni.

Nowe szyby mają zapewnić roślinom więcej naturalnego światła, a jednocześnie ograniczyć zużycie energii. Dzięki temu utrzymanie obiektu ma być w przyszłości tańsze.

Po modernizacji palmiarnia zaoferuje też nowe atrakcje. Wśród nich znajdą się podwieszone ścieżki prowadzące na taras widokowy oraz niewielki amfiteatr, który będzie służył zarówno do odpoczynku, jak i organizacji zajęć edukacyjnych. Przebudowane zostanie także akwarium. W dużych zbiornikach będzie można prezentować między innymi większe gatunki ryb rzecznych pochodzących z Ameryki Południowej.

Modernizacja obejmie również instalację centralnego ogrzewania oraz montaż automatycznych systemów sterujących wentylacją, zacienianiem i oświetleniem. Teren wokół palmiarni zostanie z kolei zagospodarowany na nowo, z wykorzystaniem rozwiązań pomagających zatrzymywać wodę.