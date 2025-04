W Poznaniu odbędzie się wielkie sprzątanie Jeziora Kierskiego. Wolontariusze będą czyścić nie tylko brzegi, ale też dno zbiornika, gdzie zalegać mogą śmieci sporych gabarytów. Na specjalną akcję zapraszają poznańscy nurkowie.

Nurkowie będą sprzątać dno Jeziora Kierskiego w Poznaniu. W najbliższą sobotę o godzinie 9 rozpocznie się akcja organizowana w ramach Dnia Sprzątania Świata. Nurkowie zejdą po śmieci pod wodę, a każdy chętny może wziąć udział w sprzątaniu brzegów jeziora.

Chcemy, aby to wydarzenie było nie tylko akcją ekologiczną, ale także okazją do integracji i edukacji dla całych rodzin. Zachęcamy mieszkańców, zarówno dorosłych, jak i dzieci, do wzięcia udziału w wydarzeniu, aby wspólnie zadbać o czystość jeziora oraz dowiedzieć się więcej o podwodnym świecie - zapowiadają organizatorzy.

Podczas wydarzenia zaplanowano nie tylko nurkowanie i sprzątanie, ale także zajęcia o nurkowaniu, gdzie uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda zwiedzanie podwodnego świata oraz jakie skarby i zagrożenia skrywają jeziora. Dla najmłodszych zaplanowano atrakcje edukacyjne, zabawy oraz możliwość obejrzenia profesjonalnego sprzętu nurkowego z bliska.

Chcemy, aby był to dzień pełen pozytywnej energii, w którym połączymy działania na rzecz środowiska z dobrą zabawą i nauką. Wierzymy, że dzięki takiej inicjatywie możemy nie tylko oczyścić jezioro, ale także zwiększyć świadomość ekologiczną i zainteresowanie nurkowaniem wśród mieszkańców regionu - mówi Mateusz Farynowicz, jeden z organizatorów.

Zbiórka wszystkich chętnych odbędzie się w sobotę o godzinie 9:00 przy molo na plaży w Chybach. Akcja ma potrwać około 4 godzin.