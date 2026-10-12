Nocny rajd 29-latki przez miasto i zdemolowany przystanek. Jest nagranie

Do wyczynu 29-latki doszło 11 października ok. godz. 2:30 u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Matejki w Poznaniu.
Kierująca Audi, pędząc w kierunku ulicy Roosevelta, straciła panowanie nad samochodem, zjechała do lewej krawędzi jezdni i uderzyła w przystanek tramwajowy „Matejki” - ustaliła poznańska policja.
Samochód kilka razy się obrócił i zatrzymał na środku jezdni. Kierująca uciekła, zostawiając samochód. Kilkanaście godzin później policjanci zatrzymali ją w hostelu w Poznaniu.
Jak się okazało, kobieta miała sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W chwili zatrzymania była trzeźwa.
29-latka odpowie za złamanie sądowego zakazu, a także za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pozostawienie pojazdu na drodze po zdarzeniu oraz inne wykryte wykroczenia.
W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał - podała policja.