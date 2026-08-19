Największy w Polsce silos do skrobi ziemniaczanej powstanie w Trzemesznie

Ponad 80 tysięcy ton skrobi i apetyt na więcej
Zakład w Trzemesznie w ostatnich latach przeszedł poważną modernizację, podwajając swoje moce produkcyjne. Dziś to jeden z największych producentów skrobi ziemniaczanej w Europie. W ubiegłym roku firma przerobiła ponad 352 tysiące ton ziemniaków skrobiowych i wyprodukowała ponad 80 tysięcy ton skrobi. Nowy silos ma być kolejnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa.
Jak podkreślił prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Jarosław Rogalski, inwestycja znacząco poprawi efektywność funkcjonowania zakładu:
To pozwoli nam znacznie usprawnić logistykę wewnątrzzakładową. Będziemy też w stanie reagować na rynku w stabilny sposób, bo będziemy mogli tę skrobię dłużej przechowywać.
Nowy obiekt nie tylko usprawni logistykę, ale także umożliwi dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych oraz poszerzenie oferty o nowe produkty na bazie skrobi. Prezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Leszek Świętochowski, podkreślił, że inwestycja w Trzemesznie to dowód na rozwój i konsekwentne wzmacnianie pozycji firmy:
Krajowa Grupa Spożywcza rozwija się, podąża za zmianami i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynku.
Stuletnia tradycja i 40 procent udziału w rynku
Krajowa Grupa Spożywcza to największy podmiot w polskim sektorze rolno-spożywczym, mający około 40 procent udziału w rynku cukru, a także będący znaczącym producentem przetworów owocowo-warzywnych. Spółki zależne grupy działają w różnych segmentach rynku, w tym nasienno-rolnym, skrobiowym, zbożowo-młynarskim i spożywczym. Wiele z nich to przedsiębiorstwa z ponad 100-letnią tradycją.
Kluczowy termin: Próby technologiczne w 2027 roku
Próby technologiczne nowego silosu zaplanowano na maj 2027 roku. Pełne oddanie obiektu do użytkowania przewidziano na kolejną kampanię ziemniaczaną.