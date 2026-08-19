Największy w Polsce silos do skrobi ziemniaczanej powstanie w Trzemesznie

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W Trzemesznie (województwo wielkopolskie) rusza budowa największego w Polsce silosu do przechowywania skrobi ziemniaczanej. Nowoczesny obiekt należący do Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego pomieści aż 60 tysięcy ton surowca.

Ponad 80 tysięcy ton skrobi i apetyt na więcej

Zakład w Trzemesznie w ostatnich latach przeszedł poważną modernizację, podwajając swoje moce produkcyjne. Dziś to jeden z największych producentów skrobi ziemniaczanej w Europie. W ubiegłym roku firma przerobiła ponad 352 tysiące ton ziemniaków skrobiowych i wyprodukowała ponad 80 tysięcy ton skrobi. Nowy silos ma być kolejnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak podkreślił prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Jarosław Rogalski, inwestycja znacząco poprawi efektywność funkcjonowania zakładu:

To pozwoli nam znacznie usprawnić logistykę wewnątrzzakładową. Będziemy też w stanie reagować na rynku w stabilny sposób, bo będziemy mogli tę skrobię dłużej przechowywać.

Nowy obiekt nie tylko usprawni logistykę, ale także umożliwi dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych oraz poszerzenie oferty o nowe produkty na bazie skrobi. Prezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Leszek Świętochowski, podkreślił, że inwestycja w Trzemesznie to dowód na rozwój i konsekwentne wzmacnianie pozycji firmy:

Krajowa Grupa Spożywcza rozwija się, podąża za zmianami i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynku.

Stuletnia tradycja i 40 procent udziału w rynku

Krajowa Grupa Spożywcza to największy podmiot w polskim sektorze rolno-spożywczym, mający około 40 procent udziału w rynku cukru, a także będący znaczącym producentem przetworów owocowo-warzywnych. Spółki zależne grupy działają w różnych segmentach rynku, w tym nasienno-rolnym, skrobiowym, zbożowo-młynarskim i spożywczym. Wiele z nich to przedsiębiorstwa z ponad 100-letnią tradycją.

Kluczowy termin: Próby technologiczne w 2027 roku

Próby technologiczne nowego silosu zaplanowano na maj 2027 roku. Pełne oddanie obiektu do użytkowania przewidziano na kolejną kampanię ziemniaczaną.